Un tânăr de 23 de ani a stârnit revoltă într-o comunitate din Galaţi după ce şi-a ridicat propria biserică şi organizează slujbe religioase la care cheamă localnicii. Individul a fost reţinut în urmă cu 4 ani după ce a pretins că este preot ortodox şi a cerut bani de Bobotează. Gălăţeanul susţine că face parte dintr-o asociaţie religioasă atestată de Secretariatul pentru Culte, dar Biserica Ortodoxă nu îl recunoaşte drept preot. Poliţiştii au deschis o anchetă ca să se lămurească dacă are dreptul să ţină slujbe.

de Adrian Obreja

la 13.12.2025 , 19:46

În urmă cu 4 ani, tânărul a fost reţinut de poliţişti pentru că strângea bani pentru ridicarea unei biserici. Le-a prezentat o diplomă emisă de Patriarhia Ortodoxă a Naţiunilor şi o legitimaţie de preot, deşi nu avea studii de specialitate. Atunci, a susţinut că a fost păcălit de cei care i-au dat actele. Între timp, slujeşte în cartierul Filești şi susţine că totul este legal.

"Aparţinem de o asociaţie religioasă, recunoscută de către secretariatul de stat pentru culte. Funcţionăm după legea 469/2006.", a explicat Ionuţ Chiriţă

Doar că legea la care face referire Ionuţ Chiriţă este legată de produsele cosmetice iar cea corectă este de fapt 489. Asociaţia religioasă la care a aderat i-a oferit adeverinţa la începutul acestei luni, în ciuda faptului că biserica în care slujeşte a fost ridicată încă din martie şi în ea s-au tot ţinut slujbe, inclusiv în noaptea de Înviere.

Articolul continuă după reclamă

"Acest lăcaş de cult a fost construit anul acesta, nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, nici el ca preot nu este recunoscut. În plus, oamenii din cartier sunt revoltaţi de când şi-a făcut apariţia aici în zonă.", a explicat Adrian Obreja, reporter Observator.

"Este partea de sus, un cartier mai necăjit, a încercat să atragă oamenii de acolo, copiii, cadouri, surprize.", a adăugat un bărbat

"Noi rămânem cu biserica noastră. Eu nu pot să înţeleg de ce vine şi ne bagă intrigă. Îl hărţuieşte pe părinte.", a menţionat o femeie.

"Ei nu ne vor într-un fel, dar trebuie să înţeleagă că dacă statul ne acceptă, trebuie să ne accepte şi ei.", a adăugat Ionuţ Chiriţă. 

Reporter: E biserică ortodoxă aici?

Bărbat: Da, da.

Reporter. Nerecunoscută de BOR.

Bărbat: Nu are treabă Biserica Ortodoxă Română să recunoască un lăcaş de cult.

În clădirea în care slujeşte Ionuţ Chiriţă sunt şi veşminte ale unor moaşte, la care oamenii sunt chemaţi să se închine, însă autenticitatea acestora este pusă sub semnul întrebării.

Reporter: Ale căror sfinţi aparţin? Că sunt curios.

Preot: Papucul Sfântului Spiridon, pernuţa Sfintei Cuvioase Parascheva şi brâul Maicii Domnului.

Ionuţ Chiriţă este activ pe TikTok, unde postează regulat şi cheamă oamenii la biserica sa.

"Părintele mă lasă singură şi mă rog, vorbesc cu sfinţii. Pentru mine a fost Moş Crăciun la 68 de ani.", a spus o credincioasă

Tot pe Tiktok strânge şi bani de la cei care îl ascultă online.

Poliţiştii au transmis pentru Observator că s-au autosesizat și efectuează verificări în acest caz.

Adrian Obreja
