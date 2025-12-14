Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu violent în Tulcea. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric

Incendiu violent în municipiul Tulcea. Anexa unei gospodării a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, intervenţia pompierilor a fost promptă şi vâlvătaia nu s-a extins la locuinţele din apropiere. De asemenea, nicio persoană nu a fost rănită. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 09:57

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din municipiul Tulcea. La locul evenimentului au fost mobilizate, de urgență, trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost surprinse persoane de incendiu.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la locuința principală și la gospodăriile învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la instalația electrică.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu tulcea flacari pompieri
Înapoi la Homepage
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Imagini savuroase de la prima serbare a fiului lui Pepe. Ce a făcut micuțul pe scenă: „E personaj!”
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Explozie devastatoare urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost rănite | VIDEO
Comentarii


Întrebarea zilei
Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun?
Observator » Evenimente » Incendiu violent în Tulcea. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric