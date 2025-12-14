Incendiu violent în municipiul Tulcea. Anexa unei gospodării a fost cuprinsă de flăcări. Din fericire, intervenţia pompierilor a fost promptă şi vâlvătaia nu s-a extins la locuinţele din apropiere. De asemenea, nicio persoană nu a fost rănită. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospodărie din municipiul Tulcea. La locul evenimentului au fost mobilizate, de urgență, trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost surprinse persoane de incendiu.

Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea acestuia la locuința principală și la gospodăriile învecinate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la instalația electrică.

