Sezonul pe roți s-a deschis mai devreme anul acesta pe litoral. Pe plajele de la Corbu şi Vadu, primele rulote sunt deja aliniate la mal. A fost bătaie pe cel mai bun loc cu vedere la mare. Turiştii spun clar: vacanţa în campinguri e mai avantajoasă decât un sejur la hotel. Mai puţine cheltuieli, mai multă libertate.

Să găsești un loc bun pentru rulotă la Vadu e o provocare. Ca să fie siguri că nu rămân fără vedere la mare, unii și-au instalat deja tabăra cu o lună înainte de startul oficial al sezonului.

"Pofta de vacanţă este mare, chiar dacă anul acesta bugetul este mai limitat. Turiştii au venit mai devreme chiar şi cu o lună sezonul acesta, tocmai pentru a prinde un loc cu vedere frontală către mare", relatează Andreea Filip, reporter Observator.

Pentru unii, însă, Vadu o tradiție care ține de ani buni. Maru a descoperit frumusețea locului în urmă cu aproape 20 de ani.

"Oriunde ai merge, pe tot litoralul Mării Negre, nu găseşti ceva mai frumos ca la Vadu. Avem tot ce ne trebuie, suntem autonomi", explică Maru.

De la răsărituri de colecţie până la liniștea care acoperă zgomotul orașului, Vadu atrage turiști din toată țara. Mulți spun că aici își încarcă bateriile.

Vacanțele cu rulota devin tot mai populare.

"Plaja de la Vadu rămâne una dintre cele mai frumoase zone sălbtice de pe intreg litoralul românesc. Însă turiştii trebuie să fie foarte atenţi unde campează, pentru că amenzile sunt usturătoare: între 3.000 şi 6.000 de lei", explică Andreea Filip, reporter Observator.

Şi la Corbu sunt zone special amenajate pentru corturi şi rulote, unde turiştii se aliniază ca într-un mic oraș de vară. Mulți aleg locuri pe lângă cherhanale, unde marea vine la pachet cu pește proaspăt.

"Oferim şi spaţii de cazare, cum sunt aceste bungaloouri, cum sunt camerele duble din spatele nostru. Fiecare cameră are baie proprie, televizor, minibar, le putem servi micul dejun, cu vedere direct către mare şi foarte foarte multă linişte", explică Marian Scarlat, manager complex.

Pe litoralul românesc sunt aproximativ 1.000 de locuri pentru rulote în campinguri.

