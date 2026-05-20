Accident teribil în Iaşi. Cinci persoane rănite, printre care 3 copii, după impactul dintre două maşini

Cinci persoane, între care trei copii, au ajuns, miercuri, la spital, în urma unui accident petrecut pe un bulevard din municipiul Iaşi.

Potrivit poliţiştilor, un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani, care circula dinspre bulevardul Socola către Podul de Piatră, s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 45 de ani. În urma accidentului, şoferul de 26 de ani a fost transportat la Spitalul "Sfântul Spiridon" pentru îngrijiri medicale.

Alte patru persoane din cealaltă maşină, trei copii de doi, trei şi cinci ani, precum şi mama acestora, de 36 de ani, au ajuns, de asemenea, la spital. Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a declarat că femeia a fost transportată la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, având diverse traumatisme. Cei trei copii au fost duşi la Spitalul "Sfânta Maria", unul dintre ei fiind proiectat în afara autoturismului în urma impactului. El era conştient în momentul preluării de către medici.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, iar niciunul nu se afla sub influenţa alcoolului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

