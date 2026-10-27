Primăria anunţă cum îşi vor recupera oamenii bunurile din blocul din Rahova: Vor intra pompieri cu bodycam

Primăria Capitalei anunţă marţi că se intră în ultima etapă a lucrărilor programate la blocul din Rahova, după ce constructorul a demolat controlat etajele 8-5 ale blocului din Rahova, pe zona avariată şi urmează să verifice cât de sigur este etajul 4. PMB precizează că după ce se va curăţa în interiorul şi în jurul blocului, locatarii vor putea intra controlat în apartamente, însoţiţi de reprezentanţi ISU, pentru a-şi lua bunurile care nu sunt voluminoase.

”Intrăm în ultima etapă a lucrărilor programate la blocul din Rahova! Constructorul a demolat astăzi, controlat, etajele 8-5, pe zona avariată, conform proiectului, şi urmează să verifice cât de sigur este etajul 4”, a anunţat Primăria Capitalei.

PMB precizează că, imediat ce se va curăţa în interiorul şi în jurul blocului, locatarii vor putea intra controlat în apartamente, însoţiţi de reprezentanţi ISU, pentru a-şi lua bunurile care nu sunt voluminoase / grele (documente, îmbrăcăminte, încălţăminte etc).

”În cazul în care în anumite apartamente nu se va putea face accesul în siguranţă, una din variantele luate în calcul este ca în acele locuinţe să intre doar pompierii ISU, cu nacelele. Aceştia vor purta bodycam-uri, prin intermediul cărora vor scoate din bunuri, ghidaţi de proprietari”, arată Primăria în postare.