Locuitorii din zona de nord-est a judeţului Tulcea au primit, luni după-amiază, un mesaj RO-ALERT prin care au fost avertizaţi cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, după ce, în cursul dimineţii, un mesaj similar a fost transmis pentru zona de sud-est a judeţului.

Roi de drone la graniţa României. Oamenii din Tulcea, avertizaţi prin Ro-Alert - Arhivă

Mesajul a fost transmis în jurul orei 16:05 şi îi îndeamnă pe cetăţeni să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, populaţia este sfătuită să rămână în interiorul locuinţelor, departe de geamuri şi pereţii exteriori. Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Armata a doborât, în ultimele zile, trei drone

"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 de minute", se arată în mesajul RO-Alert.

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Armata a doborât, în ultimele zile, trei drone care au pătruns în spaţiul aerian românesc. Toate cele trei aparate fără pilot au fost doborâte cu rachete trase de pe avioane F-16. Prima dronă a fost distrusă pe 24 iulie în judeţul Buzău, a doua pe 25 iulie în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe din judeţul Tulcea, iar a treia pe 27 iulie în zona Sulina-Chilia, deasupra Mării Negre.

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