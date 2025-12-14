Deja au apărut primele victime ale petardelor. Un copil dintr-o localitate din Brăila a rămas fără un deget şi fratele său a fost rănit după ce au dat foc unei "bombe". Poliţiştii avertizează că, de anul acesta, nu mai pot fi cumpărate decât artificii cu clasă de risc scăzut şi doar de către cei care au împlinit 16 ani. În caz contrar, amenzile sunt uriaşe.

Primele victime ale petardelor: un copil de 8 ani a rămas fără un deget. "Să fie interzise" - Shutterstock

Copilul de 8 ani împreună cu fratele său cu 3 ani mai mare au aprins petarda pe stradă, în localitatea Mircea Vodă. Pocnitoarea le-a explodat în mână iar tatăl băieţilor a sunat imediat la 112.

"Explozia a fost atât de puternică încât copilul de 8 ani a rămas fără un deget de la mâna stângă, s-a ales cu mai multe răni la celelalte degete, dar şi cu arsuri la nivelul ochilor. Fratele lui a rămas internat la Spitalul din Brăila.", a transmis reporterul Observator, Adrian Obreja.

"Multiple fracuri la mână stângă, plăci multiple, arsură uşoară la nivelul corneei ochiului stâng. Pacientul a fost operat în cursul serii de ieri, momentan este transferat pe secţie.", a spus Mirela Lungu, medic specialist chirurgie pediatrică.

Articolul continuă după reclamă

Cazul a ajuns şi în atenţia poliţiştilor care au deschis un dosar penal. De anul acesta s-a schimbat legea. Comercializarea materialelor pirotehnice este interzisă în afara celor din categoria celor de mică intensitate, precum artificiile de brad, beţişoarele bengale sau pocnitorile pentru petreceri. În plus, şi vânzarea acestora către persoanele sub 16 ani este interzisă.

Ce sancţiuni riscă cei care vând petarde

Sancţiunile sunt uriaşe. De la amenzi între 1.000 şi 7.500 de lei, până la cinci ani de închisoare. Cu toate acestea, petardele se vând la liber pe internet, dar şi la orice colţ de stradă. Poliţiştii de frontieră au prins chiar zilele trecute doi tineri care încercau să introducă în ţară un adevărat arsenal.

"Principalele recomandări ale poliţiştilor sunt strict pentru părinţi. Să nu îi lase pe copii absolut deloc să se joace cu astfel de petarde, să îi supravegheze in permanentă în perioada sărbătorilor pentru că astfel de materiale pirotehnice se pot întâlni la tot pasul. De exemplu, acest chioşc unde se vând artificii materiale pirotehnice se află la aproximativ 10 metri distanţă de poarta unei şcoli gimnaziale din Galaţi.", a adăugat reporterul Observator.

"Nu e ok că le pot cumpăra copiii şi sigur o să le dea şi la minori", spune un bărbat.

"Îi explic că nu sunt ok, că sunt periculoase şi pot cauza accidente foarte grave", adaugă o femeie.

"Să fie interzise, pentru că nu toată lumea ştie să le utilizeze. Nu prea poţi să îi fereşti, că odată ce copilul iese pe uşă, nu ştii ce să faci.", adaugă un alt bărbat.

Anul trecut, doar în seara de revelion au fost peste 20 de răniţi din cauza petardelor. În doar câteva ore, la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală au ajuns 19 copii mutilaţi de pocnitori.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰