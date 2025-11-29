Începând cu acest final de an, petardele şi pocnitorile nu mai sunt doar periculoase, ci şi complet interzise prin lege. Cei care le mai folosesc riscă până la 7.500 de lei amendă sau chiar închisoare de până la cinci ani. Pentru cine îşi doreşte un show de artificii în noaptea de Revelion, singura variantă legală este angajarea unei firme autorizate, cu pirotehnişti. Măsura vine după ani întregi de accidente grave, dar şi pentru protejarea animalelor de companie.

Noile modificări scot de tot din peisaj petardele şi pocnitorile. De revelion, singurele artificii pe care le vom putea aprinde sunt cele de brad şi, în general, doar cele care prezintă un risc foarte scăzut. Iar pe acestea le pot cumpăra şi adolescenţii care au împlinit 16 ani.

Decizia vine după ani în care camerele de gardă au fost pline în perioada sărbătorilor.

"La camerele de gardă sunt frecvent traumatisme, arsuri, leziuni traumatice la nivelul ochilor, unele care au lăsat sechele pe viaţă copiilor şi chiar şi adulţilor", spune Iuliana Botezatu, medic.

De Revelion, dacă vrem artificii spectaculoase, singura variantă este să plătim un pirotehnist.

"Sunt jocuri începând de la 135 de euro/min, autorizat evident, care poate să ajungă până şi la un 300 şi 400 de euro/min. Depinde de fiecare client ce îşi doreşte, cum vrea să îşi personalizeze venimentu", spune Cristina Ifrim, consultant vânzăril.

"Este foarte important să ştim că nu mai constituie contravenţie utilizarea lor, ci constituie infracţiune, care se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani", spune Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanţa.

Petardele şi artificiile nu fac rău doar oamenilor ci şi animalelor

Veterinarii spun că e important să protejam animalele de companie in noaptea dintre ani

"Este foarte important, câini când se sperie să îi apropii de tine, să îi ţii tot mai aproape de tine. Îi şi simţi şi ei te simt pe tine că eşti liniştit. La fel şi cu pisicile, dar atenţie, pisica nu o ţii în braţe, te poate zgâria când se sperie", Adrian Bîlbă, medic veterinar.

"Cred că este foarte speriat. Se ascunde, îşi caută loc. În pat cu noi uneori".

"Pe mine mă încântă sincer, că nu mai trezeşte copiii noaptea, nu mai sperie căţelul şi aşa că pentru noi ca şi familie e ok, suntem mai în siguranţă"

"Mă bucur în primul rând din postura de proprietar de animale de companie şi în al doilea rând pentru că nu mai există accidentele celor care le folosesc. Foarte bine, foarte bine, să le dea amendă şi mai...dublă", spun oamenii.

Primăriile din Constanța, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Suceava și Buzău au renunţat complet la spectacolele cu artificii în noaptea de Revelion.

