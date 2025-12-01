Să laşi ceva în urma ta. Ceva esenţial pentru ceilalţi. Sunt mulţi oameni care gândesc aşa. Şi pentru că nu mai pot trăi altfel, decid să facă ei fie o şcoală, fie un spital. Regizoarea Chris Simion a decis să facă un teatru. Primul teatru construit în România după aproape 80 de ani - Griviţa 53. Construit de actori şi de spectatori. O dovadă că atunci când se adună, românii pot face lucruri incredibile împreună. E de ajuns să fie cineva care să le dea tonul. Așa s-a construit de la zero, un teatru. Şi aşa se poate construi şi o ţară. Acum teatrul e gata, iar în câteva zile va avea loc şi premiera, un spectacol scris special pentru Griviţa 53.

Când ai un astfel de gând care nu-ţi dă pace e semn că trebuie să faci ceva. Aşa a ajuns Chris Simion acum 9 ani pe calea Griviţei.

Monument salvat din ruină

Ea tocmai vânduse casa bunicii şi căuta un loc în care să facă un teatru. Da, un teatru. Ceva ce nu s-a mai construit de la zero, în România, de aproape 80 de ani.

"Pe teren au fost două case care erau în stare de colaps, de ruină. Nu ne dădea nimeni nicio şansă că vom salva monumentul. În halul acesta am găsit noi monumentul istoric, a fost o casă negustorească de la început de 1900", îşi aminteşte Chris Simion.

Toată lumea din jur îi spunea că e nebunie curată. Că nu va reuşi. Că aşa ceva nu s-a mai făcut în România. Că, în general, în România nu se construieşte nimic. Dar ea îşi spunea mereu: "Nici nu are importanţă ce nu s-a făcut. Important e ce putem face din momentul acesta".

Cea mai mare campanie de donații pentru un teatru

La sfârşitul lui 2016 avea deja macheta. În 2017 a primit autorizaţia de construcţie, iar în 2018 a început să strângă cărămizi.

E ceva să fii parte din istoria teatrului românesc şi-au spus atunci milioane de români. Aşa a început cea mai amplă şi inedită campanie de strângere de fonduri de la noi.

"E ceva să ai o cărămidă cu care să participi la construcția unui teatru", a declarat actriţa Oana Pellea.

"Unu, doi, trei, patru, cinci. Cinci cărămizi mari fac o cărămidă mare. Iată magia!", a adăugat actorul Marian Râlea.

14.000 de oameni au pus cărămidă cu cărămidă

Şi chiar magie s-a întâmplat. 14.000 de oameni au pus cărămidă cu cărămidă iar în martie 2023 a început efectiv construcția. Numele lor sunt toate pe un panou imens, la intrare. Din donațiile lor și sponsorizări s-au strâns peste 2 milioane şi jumătate de euro. La care se mai adaugă aproape 2 milioane de euro din granturi.

"Oricât de mulți bani am fi avut să îl fi făcut singuri nu ar fi avut nicio valoare, valoare e dată prin comunitatea pe care a creat-o", a subliniat Chris Simion, creatoarea proiectului.

Nici ea, nici oamenii care i-au fost alături, necondiţionat, în ridicarea teatrului. Şi, mai departe, în tot ce s-a făcut pentru ca acest teatru să prindă viaţă.

"Ăsta e sectorul lui Alin, adică el trebuie să facă curat în sală. Eu am scena şi liftul. Scena şi liftul sunt ale lui, eu am restul", a mai spus ea.

El e Tiberiu Mercurian, soţul lui Chris.

Sala se pregătește acum să își primească pentru prima data actorii. Încep repetiţiile pentru premiera care va deschide oficial, Teatrul Griviţa. Între timp, la etaj toate spațiile sunt pline de expoziții manifest, care spun câte o poveste.

O casă pentru teatru și un omagiu pentru bunică

"Acest teatru şi această casă publică nu ar fi fost posibilă dacă nu exista casa bunicii. Care a fost prima cărămidă a demersului nostru. Aceasta este intrarea în universul bunicii. Sunt obiecte care în mare majoritate sunt aduse din casa ei", a transmis Chris.

Bunica pare că a plecat puţin până la piaţă. Sau la coafor.

Expoziţia e de fapt un omagiu pentru bunica şi un semn de recunoştinţă pentru tot ce a învăţat Chris de la această femeie dârză şi curajoasă, care a ajuns văduvă la 30 de ani, a rămas fără casa confiscată de comunişti, şi-a crescut singură 2 copii lucrând într-o alimentară, casieră. De la ea a învăţat Chris că atunci când îţi e rău, zâmbeşti, şi când nu mai ai nimic, improvizezi.

Lecția de curaj transmisă peste generații

Fără să ştie, acestea sunt lucrurile care au pregătit-o pe Chris pentru aventura care a însemnat construirea unui teatru. Orice piedică, orice obstacol, e o lecţie din care ai ceva de învăţat. Dar niciodată nu renunţi.

"Este un teatru făcut handmade, pentru că nu am putut să folosim niciun utilaj, fiind terenul atât de mic, și lucrându-se pe verticală, deci este real handmade, nu metaforic, am vrut să arătăm că există miracol", spune Chris Simion.

Aşa că în sala studio au păstrat şi sunetul original de pe şantier, dar şi obiectele care au făcut posibil miracolul. După 7 decembrie aici se vor juca piese de teatru. În sala mare, de la parter au început deja repetiţiile. E un spectacol scris special pentru teatrul Grivita.

Premiera: 4 decembrie

"Se numește 5 plus 3 egal 9 şi este ispirat din povestea facerii teatrului Grivita 53, este creat de Ştefan Lupu cu o echipă de actori și dansatori minunaţi, tineri, și va fi un spectacol care va aduce publicului povestea nespusă a celor 9 ani", a explicat Chris Simion.

Premiera va avea loc pe 4 decembrie. Ziua în care oficial își deschide porțile primul teatru din România construit de spectatori şi actori.

Ceva de care avea mare nevoie România.

"România are nevoie de oxigen, nu de mască de oxigen. Are nevoie să trăiască, nu să supravieţuiască", a concluzionat Chris.

