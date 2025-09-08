Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificare, autorizarea de tip şi introducerea pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional, a anunţat luni Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

- Primul tren electric produs în Polonia va ajunge la finalul lunii în România şi va intra în teste - Facebook / ARF

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook, prima ramă electrică interregională construită de producătorul polonez PESA a fost recepţionată preliminar în Polonia.

Valoarea totală a proiectului depăşeşte 919 milioane de lei

Astfel, în perioada 3 - 4 septembrie, o delegaţie formată din reprezentanţi ai ARF s-a deplasat în Polonia, la unitatea de producţie a furnizorului PESA, din localitatea Bydgoszcz. Scopul principal al deplasării l-a constituit efectuarea recepţiei preliminare la prima ramă electrică interregională (RE-IR2), din cadrul proiectului ''Achiziţie de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs'', aferent contractului de furnizare RUIC nr. 51/19.12.2023 încheiat între ARF şi PESA.

În cadrul vizitei, reprezentanţii ARF au efectuat o inspecţie vizuală a procesului de producţie a acestor rame electrice, după care a fost efectuată recepţia caroseriei vehiculului şi a ramei boghiurilor. De asemenea, a fost validată soluţia de amplasare şi montare a scaunelor pentru pasageri şi, totodată, s-a constatat asigurarea completă a necesarului de echipamente pentru dotarea unităţii electrice, care urmează să fie livrată în România.

"S-a stabilit că prima ramă electrică interregională din acest proiect va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru certificarea NoBo, DeBo şi apoi autorizarea de tip şi de introducere pe piaţă, etape impuse de cadrul legislativ specific european şi naţional", se arată în postare.

Rutele pe care vor fi folosite noile trenuri

Valoarea totală a proiectului depăşeşte 919 milioane de lei, din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 558,73 milioane de lei, iar cofinanţarea naţională reprezintă 213,55 milioane de lei şi TVA aferent în valoare de 146,73 milioane de lei.

Ramele electrice RE-IR2 vor fi utilizate, în cadrul contractelor de servicii publice atribuite în baza HG 1453/2022, pe următoarele rute: Cluj Napoca - Sighişoara - Braşov; Cluj Napoca - Alba lulia - Simeria - Târgu Jiu - Craiova; Braşov - Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău - Paşcani - Iaşi/Suceava; Galaţi - Mărăşeşti - Bacău - Paşcani - laşi/Suceava; Galaţi - Brăila - Făurei - Feteşti - Constanţa (Mangalia); (Mangalia) - Constanţa - Feteşti - Brăila - Mărăşeşti - Bacău - Paşcani - Iaşi/Suceava; (Giurgiu) Bucureşti - Ciulniţa - Călăraşi.

Conform analizei de exploatare a liniilor în curs de electrificare, Cluj Napoca - Oradea şi Craiova- Calafat, extinderea serviciilor, după finalizarea electrificării, trenurile vor fi operate şi pe următoarele rute de circulaţie: Oradea - Cluj Napoca - Sighişoara - Braşov; Cluj Napoca - Alba lulia - Simeria - Târgu Jiu - Craiova - Calafat.

