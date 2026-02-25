Un vagon de nemulţumiri pentru CFR! 7 din 10 călători sunt deranjaţi de mizeria din trenuri, jumătate reclamă întârzierile mari, iar 6 din 10, confortul. La toate problemele se adaugă gările insalubre şi peroanele lipsă. Spre deosebire de majoritatea ţărilor de pe continent, modernizările feroviare din ţara noastră sunt modeste, iar numărul de călători pe calea ferată scade.

Obişnuiţi cu trenuri de mare viteză şi confort, turiştii care vin din Occident în România sunt dezamăgiţi

"Nu e foarte curat, 7 din 10. Vin din Hamburg, avem trenuri la fiecare 10 minute", explică o turistă.

"Confortul în interior e diferit, toaletele şi ele... Îţi ia mai mult să parcurgi o călătorie scurtă", explică un turist.

Numărul călătorilor a scăzut anul trecut cu 10% faţă de 2024. CFR a scos din circulaţie 244 de trenuri şi a majorat de două ori preţul biletelor. În 2024, trenurile companiei de stat au întârziat, însumat, 12 ani.

"Lipsa pieselor de schimb, se ia de pe o locomotivă, se pune pe alta. Rămân locomotivele astea care sunt vechi, defecte, în parcurs, care dau întârzieri. Un singur an dacă s-ar trece fondurile care vin pe Ministerul Transporturilor spre sistemul feroviar ar schimba total soarta", explică Rodrigo Maxim, sindicalist CFR.

47 de gări sunt în curs de modernizare sau urmează să intre în şantier.

Gara Bucureşti Nord îşi va schimba faţa după aproape 30 de ani de la ultima renovare.

"Lucrările estimate la 500 de milioane de lei sunt programate să înceapă în luna martie, cu restaurarea faţadelor şi consolidarea structurii de rezistenţă", explică Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Durează 46 de luni. Proiectul include şi restaurarea elementelor de patrimoniu precum Salonul Regal. Spaţii comerciale sunt prevăzute lifturi care vor facilita deplasarea personalului cu dizabilităţi, sisteme moderne de climatizare", explică Adrian Cătănescu, director investiţii CFR.

Călătorii reclamă că se chinuie să se urce în tren la Constanţa, unde peroanele trebuie să fie înălţate pentru a se ridica la nivelul trenurilor noi.

Gara din Galaţi arată şi ea deplorabil. Pereţii sunt măcinaţi, tencuiala se desprinde de pe ei, iar uşile sunt legate cu sârmă.

