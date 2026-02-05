Controlor de tren, omorât în Germania de un pasager fără bilet: "Cumplit, să mori pentru că îţi faci meseria"

Un controlor de tren în vârstă de 36 de ani a murit în urma unei agresiuni violente comise de un pasager care circula fără bilet, a anunțat compania națională de cale ferată Deutsche Bahn (DB), potrivit AFP.

Incidentul a avut loc luni seara, într-un tren aflat în apropiere de orașul Landstuhl, lângă Kaiserslautern, în vestul Germaniei. Controlorul, identificat de presa locală drept Serkan C., verifica biletele unui grup de patru persoane, cu vârste între 20 și 30 de ani, atunci când unul dintre aceștia, un bărbat de 26 de ani, cetățean grec, fără reședință stabilă, a refuzat să prezinte biletul.

Potrivit martorilor, între cei doi a izbucnit un conflict verbal, iar agresorul și-a ridicat pumnul amenințător. Serkan, în vârstă de 36 de ani, a încercat să calmeze situația, dar în momentul în care i-a cerut pasagerului să coboare din tren, a fost atacat cu violență și lovit în cap. Mai mulți pasageri au intervenit și i-au acordat primul ajutor până la sosirea poliției, iar bărbatul rănit a fost transportat de urgență la spital, unde a murit miercuri din cauza leziunilor.

Agresorul a fost arestat preventiv.

„Este o zi neagră pentru toți angajaţii feroviari din Germania”, a declarat Evelyn Palla, membră a consiliului de conducere DB, care a condamnat ferm valul tot mai mare de violențe împotriva personalului feroviar. Sindicatul feroviar EVG a cerut, în urma tragediei, ca în toate trenurile să fie prezent permanent personal de securitate.

Miercuri după-amiază, în Gara Centrală din Berlin (Hauptbahnhof) a fost ținut un moment de reculegere în memoria controlorului decedat. La ceremonie au participat ministrul Transporturilor din Germania, Patrick Schnieder, și Martin Seiler, directorul de resurse umane al Deutsche Bahn, alături de zeci de colegi ai victimei.

„Este cumplit ca un angajat care își făcea meseria să-și piardă viața din cauza unei violențe brutale și fără sens”, a declarat ministrul Schnieder.

Serkan C. lasă în urmă o soție și un copil.

