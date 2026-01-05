Probleme cu plata impozitelor pe Ghiseul.ro. Motivul, explicat de Autoritatea pentru Digitalizarea României

Autoritatea pentru Digitalizarea României a oferit explicaţii privind întreruperile serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO, precizând că unele localităţi nu şi-au actualizat încă taxele şi impozitele sau nu şi-au configurat tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs, ceea ce a impus sistarea posibilităţii de a efectua plăţi, scrie News.ro.

"La începutul fiecărui an, Unităţile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele şi de a configura tipurile de plăţi disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăţi online este sistată în relaţia cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus", a transmis luni Autoritatea pentru Digitalizarea României în contextul întreruperii serviciilor furnizate de platforma GHISEUL.RO:

Instituţia îşi exprimă regretul pentur această situaţie şi dă asigurări că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situaţiei.

ghiseul.ro este aplicaţia naţională care cuprinde peste 1.600 de instituţii publice şi permite efectuarea a peste 400 de tipuri de plăţi sigur, rapid şi accesibil.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai, spune el. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.

Numeroase persoane s-au grăbit să îşi plătească impozitele din primele zile ale anului, în coniţiile în care astfel beneficiază şi de unele facilităţi.

