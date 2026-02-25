PSD şi UDMR fac front comun în faţa premierului la negocierile pentru Buget. Cer ajutoare pensionarii cu bani puţini, iar social-democraţii ameninţă încă o dată că rup Coaliţia de guvernare. Banii pentru primari şi împărţirea taxelor locale din Bucureşti sunt alte puncte nevralgice în discuţiile pentru Bugetul de anul acesta care încă nu a fost adoptat.

PSD şi UDMR cer Guvernului ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri reduse.

"Dumneavoastră, dacă credeţi că pentru pensionari, pentru oameni care au venituri lunare sub 3000 lei, statul român nu găseşte 1000 lei, o dată pe an, atunci sunteţi în eroare", a declarat Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Pentru ajutoarele propuse, bugetul are nevoie de trei miliarde şi jumătate de lei în plus fiindcă vor fi incluse şi alte categorii vulnerabile. Premierul acuză PSD că nu a indicat nicio sursă de finanţare.

"Răspunderea pe care mi-o asum, împreună cu domnul ministru de Finanţe şi colegii din Guvern, e să facem un buget realist. Dacă se propun cheltuieli, să aibă acoperire în venituri. Dacă se propun anumite măsuri, să fie evaluate corect veniturile, să ştim ce cheltuieli putem face", a declarat premierul Ilie Bolojan.

Alt subiect sensibil sunt banii pe care îi aşteaptă primăriile şi consiile judeţene de la Guvern.

"Oamenii trăiesc în comune, în sate, în oraşe mici, oraşe mari. Toţi sunt cetăţenii României. Nu e vorba de a finanţa. Deci oamenii finanţează statul român prin impozitele lor, nu statul finanţează pe oameni", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, cere 5% din impozitul pe venit plătit de bucureşteni. Liberalul ameninţă că, în caz contrar, va bloca autorizaţiile de construcţie, iar gropile de gunoi din Ilfov nu vor mai prelua sute de tone de deşeuri din Capitală.

"Mai nou, există cu pretenţii inclusiv preşedinţi de Consilii Judeţene care ne spun că dacă nu le dăm mai mulţi bani, într-o formulă mafiotă aş spune, atunci ne ameninţă cu sistarea unor servicii precum salubritatea sau transportul", declară Ştefan Pălărie, senator USR.

Peste 60% dintre bucureşteni au fost de acord la referendumul din 2024 ca autorizaţiile de construcţie să fie emise doar de primarul general, nu de primarii de sector ca acum. Tot atunci, au votat pentru dreptul Primăriei Generale de a colecta taxele şi impozitele locale din toată Capitala, pe care să le împartă apoi primăriilor de sector.

