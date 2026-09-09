Astăzi, la Curtea de Apel Bucureşti a avut loc primul termen pe fondul procesului de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, în care au fost trimişi în judecata Călin Georgescu, Horaţiu Potra, fiul, nepotul acestuia, dar şi alţi mercenari.

Procesul lui Potra şi Georgescu, amânat pentru 28 septembrie. De ce nu a mers Călin Georgescu la CAB

Horatiu Potra a venit la sedinţa de judecată programată miercuri, 9 septembrie, întrucat este plasat sub control judiciar şi este obligat să se prezinte la orice citare a instanței.

Acesta a declarat la intrarea în sala de sedinţă că va răspunde întrebărilor judecătorilor.

"Sigur că voi da declaraţii", a spus acesta.

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"Faptele pentru care e judecat nu există", a spus un susţinător al lui Horaţiu Potra, care l-a însoţit pe acesta până la uşa sălii de judecată.

Călin Georgescu nu a mers la Curtea de Apel

Pe de altă parte, Călin Georgescu, care nu mai are nicio măsură preventivă, a transmis prin avocatul său o cerere de amânare a ședinței de judecată pentru a mai studia probele. El nu a mers la Curtea de Apel.

Ședinta a fost amânată pe data de 28 septembrie.

Laura Vicol, prezentă la proces

În sala de judecată a fost și avocata Laura Vicol, trimisă în judecată de DIICOT în dosarul Nordis. Aceasta îl apără pe unul dintre mercenarii din gruparea lui Horațiu Potra. Este vorba despre Panţa Dan.