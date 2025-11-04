Şapte procurori DNA din Iaşi, printre care şi şefa instituţiei au cerut în instanţă salarii mai mari cu 60 la sută. Magistraţii au susţinut că veniturile lor ar trebui să fie similare celor primite de procurorii europeni delegați din România. Şi s-au plâns că sunt discriminaţi. Pentru că judecătorii Tribunalului nu le-au dat câştig de cauză, procurorii au contestat decizia la Curtea de Apel.

Procurorii români și-au justificat solicitarea de mărire a salariilor pentru a ajunge la același nivel cu cele ale procurorilor europeni, făcând o comparație cu nivelul de muncă, dar și cu modul în care s-au pregătit pentru a-și ocupa funcția.

Arată ei că, practic, au aceeași pregătire profesională și aceleași sarcini de lucru. Mai mult decât atât, au făcut și o comparație ca număr de dosare, arătând, în cele din urmă, că numărul dosarelor pe care le au de instrumentat procurorii de la DNA din România ar fi chiar mai mare decât cel pe care îl au în lucru procurorii de la Parchetul European. Un volum de muncă mai mare, spun ei, dar cu un salariu mai mic.

În prezent, procurorii de la DNA câștigă net lunar aproximativ 20.000 de lei, în funcție de vechimea în muncă. Un procuror european ia, în schimb, 32.000 de lei în fiecare lună. Aceiași bani și-ar dori și procurorii de la noi să îi obțină, mai mult decât atât, ar fi vrut și diferența salarială din ultimii patru ani, de când s-a înființat, practic, Parchetul European.

Deocamdată judecătorii nu le-au dat dreptate, dar pot să facă apel la Curtea de Apel și rămâne de văzut dacă solicitarea lor va fi sau nu acceptată.

