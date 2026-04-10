Mircea Lucescu a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. Însă, înainte, a trecut, pentru ultima dată, prin Bucureştiul pe care l-a făcut să iubească şi să respecte fotbalul. Exact cum a făcut el toată viaţa.

UPDATE: Cortegiul funerar al marelui antrenor Mircea Lucescu a parcurs drumul de la biserica Biserica Sfântul Elefterie către cimitirul Bellu. Sicriul este înfăşurat în drapelul naţional.

UPDATE: Sicriul a fost scos din biserică în aplauzele celor câteva zeci de oameni care au așteptat afară, mulți cu flori și lumânări în mâini. Alții au rămas pur și simplu în tăcere privind cum omul care a însemnat atât de mult pentru fotbalul românesc pleacă pe ultimul drum. La Sfântul Elefterie ceremonia a avut loc într-un cadru restrâns alături de familie și de apropiați. Slujba a fost oficiată de un sobor format din zece preoți, iar răspunsurile religioase au fost date de corul tronos al Patriarhiei Române. Vocile lor au umplut biserica ap și au făcut ca momentul să fie și mai apăsător. La intrarea în biserică treptele au fost acoperite cu petale de trandafiri, iar în interior s-au aflat Răzvan Lucescu și familia, iar alături de ei au fost numei importante din sportul românesc. Gica Hagi, Ionuț Lupescu, Dănuț Lupu, Mariu Șumudică, Răzvan Burleanu, George Copos, dar și ambasadorul Turciei în România.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost atunci când sicriul a fost purtat afară de Garda de Onoarea Jeandarmeriei. Militarii l-au dus pe umer până la mașina murtoară, în timp ce Răzvan Lucescu mergea în spatele lor vizibil afectat. În liniștea de afară s-au auzit doar pașii și câteva aplauze.

UPDATE: Cortegiul funerar a plecat de la Arena Naţională sub escorta poliţiei şi a ajuns la biserica Elefterie, unde se află, printre alţii, Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Dănuţ Lupu sau Ionel Gane.

Mircea Lucescu, înmormântat cu onoruri militare

Cortegiul funerar va porni de la Arena Națională la ora 9, iar mai apoi va trece prin Piața Muncii, Piața Alba Iulia și Piața Unirii

La ora 10 va ajunge la Biserica Sfântul Elefterie. Tot aici va avea loc și slujba de înmormântare, dar la dorința familiei vor participa doar apropiații.

După slujba de înmormântare, ultimul moment al ceremoniei va avea loc la Cimitirul Belu, la ora 13. Până acolo, cortegiul funerar se va deplasa din nou prin Piața Unirii și Piața Eroii Revoluției.

Înmormântarea a fi cu onoruri militare. Tot la dorința familiei, momentul va fi unul cât se poate de privat, unde vor participa doar apropiații și cei invitați, iar accesul în interiorul cimitirului va fi restricționat.

Restricţii în traficul rutier din Capitală

Începând cu ora 09.00, deplasarea cortegiului funerar de la Arena Națională către Biserica Sfântul Elefterie se va face pe următorul traseu: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu (cu întoarcere în zona Vatra Luminoasă) – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 10.00, se va desfășura slujba de înmormântare la Biserica Sfântul Elefterie.

Începând cu ora 12.00, deplasarea cortegiului funerar de la Biserica Sfântul Elefterie către Cimitirul Bellu se va face pe următorul traseu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu.

De la ora 12.45 are loc ceremonia de înhumare la Cimitirul Bellu.

Rute ocolitoare recomandate:

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei;

Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității;

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor.

Având în vedere posibilitatea participării unui număr ridicat de persoane, Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor de circulație.

