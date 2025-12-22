Programul STB si Metrorex de Crăciun. Cum circulă metroul şi autobuzele de Sărbători

Metrorex a anunțat programul de circulație al metroului în perioada sărbătorilor de iarnă.

Călătorii bucureșteni pot circula cu metroul în mod normal și în zilele de sărbătoare, cu un program adaptat specific zilelor de weekend și sărbători legale.

Program de Sărbători, zilele de 25–26 decembrie

În zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și în 1 și 2 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sărbători legale.

Intervalele de succedare ale trenurilor

Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) – trenuri la interval de aproximativ 9 minute

Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera) – interval de 9 minute

Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny) – interval de 9 minute

Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei) – interval de 9 minute

Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești) – interval de 12 minute

Programul STB de Crăciun

Programul STB pentru Crăciun 2025, valabil în perioada 24–26 decembrie, va fi adaptat specificului sărbătorilor de iarnă. Circulația mijloacelor de transport în comun se va desfășura cu frecvențe reduse față de zilele lucrătoare, conform unui program de minivacanță sau de weekend/sărbătoare, similar cu cel aplicat în anii anteriori.

Vor fi operate linii cu indicative cuprinse între 200 și 299, iar pe liniile principale (100–199), precum și pe traseele care deservesc marile centre comerciale, vor fi asigurate frecvențe mai ridicate. Nu sunt prevăzute modificări semnificative față de programele generale anunțate pentru perioada sărbătorilor. De asemenea, STB va oferi transport public gratuit în zilele de 25 și 26 decembrie.

Tramvaiul colindelor, pe Linia 1

Tramvaiul Colindelor va circula și în acest an pe Linia 1 din București, fiind decorat festiv și însoțit de colinde românești și internaționale pentru a crea o atmosferă de sărbătoare pentru călători. Societatea de Transport București (STB) a pregătit patru tramvaie tematice, iar în 30 de stații din Capitală au fost amplasate imagini inspirate din povestea Crăciunului pentru a aduce un plus de bucurie celor care așteaptă mijloacele de transport.

Pe lângă atmosfera muzicală și decorurile de sezon, STB a inclus și momente speciale pentru copii, organizând pe 20 decembrie un eveniment cu spectacol, cadouri și activități – întâlnire cu Gașca Zurli, daruri de la Moș Crăciun și o invitație la patinoar. De asemenea, șoferii STB vor fi costumați în Moș Crăciun la volanul autobuzelor, continuând tradiția de a aduce spiritul sărbătorilor în transportul public.

