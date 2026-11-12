Proiectul Bala 2, esențial pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Anunțul ministrului Transporturilor

Ministrul Transporturilor, Ştefan Ovidiu Popa, anunţă înfiinţarea unui grup de lucru, cu Ministerul Energiei, care se va ocupa de implementarea proiectului BALA 2 care are o importanţă deosebită în primul rând pentru asigurarea debitelor de apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

"Securitate energetică şi navigabilitate mai eficientă pe Dunăre! Sunt cele două obiective ale grupului de lucru pe care l-am înfiinţat astăzi, în urma discuţiilor tehnice cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă. Acest grup de lucru se va ocupa de implementarea proiectului BALA 2 care are o importanţă deosebită în primul rând pentru asigurarea debitelor de apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă", a anunţat ministrul pe Facebook.

Ministrul Transporturilor arată că acest proiect de reconfigurare a debitelor în zona Bala va permite o mai bună navigabilitate pe Dunăre pe toată perioada anului.

Articolul continuă după reclamă

"Ne dorim să găsim o soluţie care să funcţioneze pe termen lung, astfel încât situaţii precum cea din această vară să nu se mai repete. Nu este normal să ai o centrală atomoelectrică a cărei funcţionare să depindă de condiţiile meteorologice. Cum nu este normal nici ca transportul mărfurilor pe Dunăre să aibă întreruperi în anumite perioade ale anului. România are nevoie de siguranţă energetică! România are nevoie de un transport naval predictibil", mai spune ministrul Transporturilor.