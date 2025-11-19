Protest în Piața Victoriei privind pensiile speciale: "Dubla măsură doare mai tare decât gaura bugetară"

Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, protestul intitulat ''Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!". Vor fi organizate proteste şi de iniţiativele locale din Timişoara, Iaşi, Piteşti şi Arad, relatează Agerpres.

Organizaţiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivităţii pentru toate pensiile din România. "Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul şi preşedintele se roagă de magistraţi să accepte pensii de 'doar' 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obişnuiţi au fost nevoiţi să suporte măsurile 'anticriză' de îndată. Executivul are răbdare cu magistraţii cărora le acordă o tranziţie de 10 - 15 ani până la implementarea legii, în timp pensionarii obişnuiţi au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor", a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic pentru declanşarea unui referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, potrivit unui comunicat.

Conform iniţiatorilor protestului, în timp ce privilegiile rămân protejate, restul cetăţenilor sunt nevoiţi să suporte măsurile anticriză: creşterea taxelor, tăieri de venituri pentru pensionarii obişnuiţi, impozitare suplimentară pentru mamele în concediu de creştere copil şi burse reduse pentru studenţi. Una dintre soluţiile propuse de cetăţeni este introducerea un principiu simplu şi corect: fiecare primeşte după cât a contribuit, a menţionat sursa citată.

"Ieşim în stradă pentru că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie îşi rezervă privilegii pe viaţă, plătite de toţi ceilalţi. Cerem un sistem de pensii pentru magistraţi construit pe responsabilitate şi echilibru, nu pe excepţii care rup încrederea dintre societate şi justiţie", a declarat Diana Voicu de la Iniţiativa România.

