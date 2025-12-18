Zeci de sindicaliști au protestat joi, în fața Palatului Cotroceni, solicitând implicarea președintelui României, Nicușor Dan, în medierea conflictului dintre sindicate și Guvern, pe fondul " degradării accelerate a condițiilor de muncă și de trai ". Sindicaliştii cer creşterea salariului minim, protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor şi condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat, informează News.ro.

Sindicaliștii ies din nou în stradă şi protestează la Cotroceni. Ce îi cer preşedintelui Nicuşor Dan - Sursa: Facebook/ Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA"

Acțiunea a fost inițiată de cele patru mari confederații sindicale reprezentative la nivel național.

La protest au participat membri ai Confederației Naționale Sindicale "Cartel ALFA", ai Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România - Frăția, ai Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și ai Confederației Sindicale Naționale Meridian. Li s-au alăturat sindicaliști din transporturi, precum și membri ai Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) din cadrul Ministerului de Interne.

Măsurile de austeritate, contestate de sindicate

Potrivit reprezentanților confederațiilor, obiectivul principal al protestului este declanșarea procedurii constituționale de mediere între puterile statului, în contextul "conflictului social profund și persistent dintre organizațiile sindicale, Guvernul României și reprezentanții patronatelor".

"Confederațiile sindicale constată că dialogul social este grav afectat, iar deciziile guvernamentale recente sunt adoptate fără consultarea reală a partenerilor sociali, cu efecte directe și negative asupra nivelului de trai, securității locurilor de muncă și demnității lucrătorilor. În aceste condiții, intervenția instituțională a Președintelui României devine necesară și legitimă, conform rolului constituțional de mediator între stat și societate", au transmis liderii sindicali.

Protestul de la Cotroceni este o continuare a mobilizării din 29 octombrie 2025, desfășurată în fața Guvernului României.

Creşterea salariului minim, condiții de muncă și respectarea legii, în centrul protestului

Sindicaliştii cer încetarea politicilor de austeritate aplicate "pe seama celor care muncesc", politici care, în opinia acestora, "accentuează inegalităţile sociale şi sărăcirea populaţiei active", creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, şi nu doar de la 1 iulie 2026, aşa cum a decis, miercuri coaliţia de guvernare, apărarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor, condiţii decente, corecte şi sigure de muncă pentru toţi lucrătorii din sectoarele public si privat indiferent de sectorul de activitate, orientarea resurselor publice către investiţii reale în oameni şi în servicii publice esenţiale, "nu către tăieri, plafonări şi restricţii bugetare", respectarea strictă a legislaţiei muncii şi a contractelor colective de muncă, ca fundament al stabilităţii sociale.

De asemenea, protestatarii solicită stoparea disponibilizărilor considerate "abuzive" și a tăierilor salariale anunțate în administrația publică, inclusiv reducerea cu 10% a salariilor din administrația centrală, măsuri care, în opinia acestora, "afectează grav" funcționarea instituțiilor și calitatea serviciilor publice.

"Mai cerem stoparea măsurilor de austeritate care lovesc nedrept şi în sănătate, o salarizare justă, condiţii de muncă decente şi respect pentru munca personalului TESA din sănătate, esenţială în sistemul sanitar şi reglementarea preţurilor la energie în sectorul energetic pentru a asigura competitivitatea producătorilor români, precum si repornirea capacităţii de producţie pe bază de cărbune, ca măsură temporară pentru securitatea energetică şi pentru protejarea locurilor de muncă din sector. Respingem ideea privatizării prin vânzarea companiilor de stat, deoarece statul nu are mandatul cetăţenilor de a înstrăina capitalul public, iar vânzarea în perioadă de criză ar însemna pierderea valorii reale a acestor active, dar susţinem în schimb privatizarea prin majorare de capital", au declarat sindicaliştii.

