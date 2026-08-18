Radu Miruţă: PSD a închis cărbunele din Gorj și Dolj și acum se preface că se miră de ce este închis

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, acuză PSD de ipocrizie: A închis cărbunele din Gorj şi Dolj şi că acum se preface că se miră de ce este închis, susţine deputatul USR.

Ministrul interimar al Apărării şi Transporturilor, Radu Miruță, acuză PSD, într-un mesaj postat pe Facebook, că a oprit 1635 MW pe cărbune.

"1635 MW de energie pe cărbune opriţi la CE Oltenia pe vremea când decizia era la PSD: decizia premierului Marcel Ciolacu şi a ministrului Energiei, Bogdan Ivan. Cum a închis PSD cărbunele din Gorj şi Dolj şi cum acum se preface că se miră de ce este închis. N-au mişcat un deget, n-au oprit vreo închidere (tot de ei votată), ba dimpotrivă: şi-au îndesat oameni în funcţii pentru a se îndestula pe spatele unei companii de stat tot de ei îmbolnăvită", a scris deputatul USR.

El mai spune că "acum, când de 3 luni nu mai sunt la butoane, brusc se miră că nu mai e cărbunele, care a fost închis de ei când erau la decizie". "Fără jenă încearcă să meargă printre oameni, dar, pe bună dreptate, oamenii îi huiduie", mai comentează Miruţă.

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"Să o luăm pe rând, cu cifre, date şi responsabili. Pe 26 martie 2026, ministrul Energiei de la PSD, Bogdan Ivan, a solicitat ANRE retragerea licenţei de funcţionare a grupului 4 de la Turceni. Da, acum câteva luni, PSD a dispus oprirea unui grup cu o putere instalată de 330 MW, jumătate dintr-un reactor nuclear de la Cernavodă. Au ieşit oamenii în stradă la Gorj, au mers la biroul ministrului PSD de la Bucureşti. Nici nu i-a băgat în seamă", spune Miruţă.

El se referă la "oprirea a 1.305 MW la CE Oltenia, când premier era Marcel Ciolacu, tot PSD".

"1 iunie 2023: grupul 3 Rovinari, închis definitiv, 330 MW, împreună cu planul de închidere a carierei Tismana; 1 iunie 2023: grupul 7 Turceni, trecut în conservare, 330 MW, împreună cu planul de închidere a carierei Jilţ Sud; 1 ianuarie 2024: grupul 7 Işalniţa, oprit şi trecut în rezervă tehnică, 315 MW; 1 ianuarie 2024: grupul 4 Turceni, trecut în rezervă de capacitate, 330 MW", mai menţionează el.

"Vorbim despre oameni şi condiţiile de muncă? Ani de zile, timp în care PSD a avut chiar premier din Gorj (Ponta), cu guverne peste guverne şi majorităţi PSD, oamenilor nu le-au fost recunoscute grupele speciale de muncă. Din opoziţie eu am reuşit Legea 197. PSD iniţial s-a împotrivit, apoi a blocat eliberarea adeverinţelor şi a pus piedici la casele de pensii. Am ajuns la ÎCCJ. Legea a fost declarată dreaptă, iar oamenii au câştigat recunoaşterea grupelor de muncă, aşa cum au muncit cu adevărat. I-au umilit, plimbându-i prin instanţe, dar au câştigat. Când au văzut că nu mai au ce bloca, la finalul lui 2024, PSD a decis să anuleze cu totul Legea 197. O lege care ajuta oameni pe principii corecte a fost anulată", a adăugat el.

"Cu tot cu banii plătiţi la presă, cu tot cu minciunile pe care le rostesc zilnic, poate, poate se transformă în adevăr, PSD trebuie să înveţe că oamenii din ţara asta nu sunt naivi. Şi, chiar dacă mai târziu, îşi dau seama cine i-a dus cu preşul şi cine chiar a luptat pentru interesul lor", a încheiat Miruţă.