Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va fi alocată suma de 150 de milioane de euro pentru noi instalații de stocare a energiei, care să fie racordate direct la Sistemul Energetic Național.

Guvernul alocă 150 de milioane de euro pentru noi instalații de stocare a energiei. Anunţul făcut de Bolojan - Profimedia

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că va fi alocată suma de 150 de milioane de euro pentru investiții în instalații autonome de stocare în baterii a energiei electrice, prin Fondul pentru Modernizare.

Aceste instalații vor fi racordate direct la Sistemul Energetic Național și ar urma să asigure cel puțin 2.174 MWh de capacitate nouă de stocare. "Ieri (luni – n.r.) a fost publicat în Monitorul Oficial Ghidul solicitantului pentru investițiile în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, finanțate prin Fondul pentru Modernizare. Sunt alocate 150 de milioane de euro pentru instalații noi de stocare, racordate direct la Sistemul Energetic Național, având ca țintă realizarea unei capacități noi de stocare de cel puțin 2.174 MWh", a transmis Ilie Bolojan.

Cine poate participa

Articolul continuă după reclamă

El a precizat că la program pot participa societăți comerciale de orice dimensiune, inclusiv firme nou-înființate, care desfășoară activități încadrate în CAEN 35, respectiv producția, transportul, distribuția, comercializarea și depozitarea energiei electrice. Selecția proiectelor se va face prin licitație, urmând să fie desemnate câștigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare MWh instalat.

"Sprijinul este plafonat la 69.000 de euro pe MWh, iar valoarea ajutorului poate ajunge la 15 milioane de euro pentru o societate, indiferent de numărul de proiecte depuse", a adăugat Bolojan.

Calendarul depunerii proiectelor

Potrivit acestuia, proiectele vor putea fi depuse online, prin platforma MySMIS, în perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2026. În noiembrie 2026 este programată publicarea listei provizorii, în ordinea prețului solicitat pentru fiecare MWh, urmând ca, în perioada noiembrie-decembrie, să fie realizate verificările administrative și de eligibilitate, în ordinea clasamentului.

Soluționarea contestațiilor și semnarea contractelor sunt estimate pentru perioada ianuarie-februarie 2027, iar investițiile trebuie finalizate și puse în funcțiune în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului. "Investițiile în stocare înseamnă un sistem energetic mai sigur, o valorificare mai bună a energiei din surse regenerabile și costuri mai mici cu echilibrarea rețelei", a mai transmis premierul interimar.