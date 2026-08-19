România, ameninţată de Iran. Teheranul ar putea lovi baze din Europa dacă Trump escaladează războiul

Raza de atac a rachetelor iraniene FT

Iranul ar putea extinde atacurile în Europa

Una dintre surse a adăugat că și Cipru, unde o bază aeriană britanică a fost lovită de o dronă în martie, se află printre posibilele ținte de represalii în cazul unei noi ofensive americane.

Sursele au mai spus că forțele iraniene au analizat separat posibilitatea de a ataca cablurile submarine de fibră optică din Strâmtoarea Ormuz în cazul unei escaladări.

Amenințările reflectă atmosfera de sfidare de la Teheran, unde tot mai mulți reprezentanți ai regimului consideră că reluarea războiului este mai degrabă o chestiune de "când", nu de "dacă".

Negocierile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sunt în impas, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a numit săptămâna trecută mai mulți politicieni radicali în funcții importante din armată și securitate.

Trump a declarat marți că nu există discuții cu Teheranul și că nici nu sunt programate.

Gardienii Revoluției și alți comandanți militari au avertizat că, în cazul unui nou conflict de amploare, Iranul ar putea extinde atacurile dincolo de Orientul Mijlociu. Până acum, Teheranul a vizat în principal baze americane, instalații energetice și alte obiective din regiune.

Luna trecută, Gardienii Revoluției au amenințat Marea Britanie din cauza folosirii bazelor britanice de către armata americană. Ei au avertizat că "orice bază folosită pentru lansarea unui atac asupra teritoriului iranian va fi considerată o țintă legitimă".

Iranul ar putea folosi rachete balistice cu rază medie de acțiune, inclusiv din seria Shahab, împotriva unor obiective americane din sudul și sud-estul Europei. Totuși, potrivit experților, eficiența acestora scade la distanțe mari.

Reacția Iranului depinde de ce va face Trump

Sursele citate de Financial Times spun că reacția Iranului ar depinde de acțiunile Washingtonului.

Una dintre surse a spus că regimul pregătește un plan pentru extinderea conflictului dacă Trump își pune în aplicare amenințările anterioare de a ataca infrastructura iraniană.

A doua sursă a spus că Iranul nu își va impune "nicio limită" în răspunsul său în cazul unei agresiuni americane. "Dacă SUA merg prea departe, Iranul se va apăra cu orice preț, va ieși dincolo de regiune și va lovi și Europa", a spus sursa.

Memorandumul semnat în iunie între SUA și Iran s-a destrămat o lună mai târziu, după ce Teheranul a atacat nave în strâmtoare, iar ambele părți s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul provizoriu. Au urmat mai multe schimburi de atacuri și reluarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

Săptămâni de eforturi diplomatice nu au reușit să producă un progres pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor privind un acord mai amplu pentru încheierea războiului, iar Trump este tot mai frustrat de acest impas.