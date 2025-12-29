Vântul puternic cu rafale care s-au apropiat de 100 de kilometri pe oră a făcut ravagii în comuna Tomeşti din judeţul Iaşi. Acolo a fost cod portocaliu, iar o bucată mare din acoperişul unui bloc a fost smulsă. Pompierii au fost chemaţi să rezolve situaţia.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Sturdza" al Județului Iași a fost solicitat prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină în comuna Tomești, pe strada Mihail Codreanu, unde vântul puternic a desprins învelitoarea acoperișului unui bloc de locuințe.

La locul solicitării s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială de intervenție și lucru la înălțime (ASII) din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, cu un efectiv de 8 subofițeri.

La sosirea echipajelor de intervenție s-a constatat că aproximativ 40 de metri pătrați de învelitoare de acoperiș, împreună cu elemente de șarpantă, au fost desprinse, existând pericol iminent de cădere peste căile de circulație și zonele adiacente imobilului. Pompierii acționează pentru degajarea elementelor de construcție și înlăturarea pericolului, zona fiind asigurată pe durata intervenției.

"Cel puțin 24 de intervenții au avut pompierii începând de ieri din cauza vântului, 16 dintre acestea au fost pentru arbori căzuți. Vântul a fost atât de puternic în unele momente încât unii copaci au fost efectiv smulși din pământ, cu tot cu rădăcină. Alții s-au rupt din cauza vântului și au căzut peste autoturismele care erau parcate în apropiere. Cinci astfel de autoturisme au fost afectate.", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

De asemenea, au fost opt intervenții pentru situații precum cea din Tomești, în care tot din cauza vântului acoperișul a fost luat cu totul, exista un risc atât pentru oamenii din bloc, cât și pentru cei din apropiere. Pompierii au intervenit de urgență pentru a degaja toate elementele de acoperiș. În unele cazuri au putut fi prinse la loc, în altele va trebui reconstruit totul, pentru a fi siguri atât pentru cei care locuiesc în bloc, cât și pentru cei din apropiere.

În continuare este cod galben de vânt în toată zona Moldovei până în această noapte, la ora 23. În general, vântul bate cu viteză de 50-60 km/h, dar uneori, la rafală, poate ajunge și la 120 km/h.

