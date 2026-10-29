Deznodământ şocant în ancheta spionajului de la cabana din Avrig, unde un cuplu din Mediaş a descoperit camere de filmat ascunse în prize, atât în dormitorul în care erau cazaţi, cât şi în toaletă.

Deși inițial, suspiciunile se îndreptau spre proprietarul cabanei, poliţiştii au descoperit că în spatele operaţiunii s-ar fi aflat chiar mirele care îi invitase la nunta sa. Bărbatul, programator IT în vârstă de 38 de ani, ar fi montat dispozitive de filmat în toate camerele oaspeţilor pentru a-i surprinde în ipostaze intime.

Apoi, când invitaţii şi-au dat seama, a distrus probele şi cardurile de memorie. Procurorii au făcut percheziţii în locuinţa lui din Mediaş, de unde au ridicat zece echipamente electronice: șase telefoane mobile și patru laptopuri.

Şi soţia lui este suspectă. Mirele i-ar fi mărturisit ce a făcut după ce cazul a luat amploare, dar poliţiştii vor să vadă acum dacă şi ea a avut vreo implicare.