Un bărbat de 57 de ani a găsit o borsetă în care se aflau 26.000 de lei, pe DN 74, în județul Alba, și a predat-o polițiștilor din Zlatna. Banii aparțineau unui bărbat de 71 de ani, care uitase borseta pe plafonul mașinii, în timp ce vorbea la telefon, și apoi plecase la drum fără să își dea seama.

Gest de omenie în Alba: Un șofer a găsit 26.000 de lei și i-a predat Poliției. Cum au fost pierduți banii - IPJ Alba

Incidentul a avut loc miercuri, 28 octombrie 2026, în jurul orei 15:30. Potrivit IPJ Alba, bărbatul de 57 de ani conducea pe DN 74 când a observat că de pe plafonul unui autoturism alb, care s-ar fi îndreptat spre localitatea Almașu Mare, a căzut o borsetă.

Șoferul nu a reușit să vadă numărul de înmatriculare al mașinii, însă a oprit și a recuperat obiectul căzut pe carosabil. Când a constatat că în interior se afla suma de 26.000 de lei, a decis să meargă la sediul Poliției Orașului Zlatna, unde a predat borseta.

Proprietarul uitase borseta cu 26.000 de lei pe plafonul mașinii

În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice proprietarul banilor. Este vorba despre un bărbat de 71 de ani, care ar fi uitat borseta pe plafonul autoturismului, fiind preocupat de o conversație telefonică.

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Ulterior, acesta s-a urcat la volan și a pornit la drum, fără să își amintească de obiectul lăsat pe mașină. Abia când a observat că borseta îi lipsește, bărbatul și-a dat seama ce se întâmplase.

Bărbatul de 71 de ani și-a recuperat întreaga sumă de bani

Joi, 29 octombrie, proprietarul și-a recuperat borseta și toți cei 26.000 de lei, datorită gestului făcut de șoferul care a găsit-o.

Reprezentanții IPJ Alba au transmis că bărbatul de 57 de ani a plecat de la sediul Poliției Orașului Zlatna mulțumit că a putut ajuta o altă persoană.

La rândul său, proprietarul banilor a avut un motiv în plus să creadă în cinstea celor din jur.

Polițiștii au apreciat gestul bărbatului și au transmis un mesaj prin care îi încurajează și pe ceilalți cetățeni să procedeze la fel în situații similare.

"Apreciem gestul bărbatului care a găsit borseta și îi încurajăm pe cetățeni să dea dovadă de aceeași responsabilitate într-o situație similară", au transmis reprezentanții IPJ Alba, într-o postare pe Facebook.