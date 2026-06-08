Lumea se află într-o profundă schimbare, iar amenințările clasice de război au fost înlocuite de conflicte asimetrice și vulnerabilități tehnologice majore. La București, lideri internaționali, diplomați și academicieni s-au reunit în cadrul conferinței "Pacea și Ordinea Globală", organizată de Universitatea SWISS UMEF Geneva. Invitatul special, fostul premier al Norvegiei, Kjell Magne Bondevik.

Kjell Magne Bondevik a lansat un avertisment ferm: dacă Ucraina cade, Europa este în pericol. Pe de altă parte, fostul premier Petre Roman atrage atenția că modul în care se poartă războiul astăzi s-a schimbat radical, iar dronele cu încărcături explozive reprezintă un pericol iminent inclusiv pentru țara noastră.

Bucureștiul a devenit astăzi epicentrul diplomației europene în cadrul unei conferințe tensionate de realitățile geopolitice. Experții avertizează că securitatea regională depinde exclusiv de rezistența de pe frontul ucrainean.

"E important ca Ucraina să nu se oprească. Nu doar din cauza lor, dar şi din perspectiva altor ţări. Pentru că dacă Rusia ar câştiga Ucraina, ar putea face paşi către următoarele ţări. Europa trebuie să apere Ucraina în lupta lor pentru securitate şi independenţă", a spus Kjell Bondavik.

Articolul continuă după reclamă

Deși oficialii străini consideră că România este în siguranță datorită statutului său pro-occidental, realitatea din teren arată vulnerabilități majore. Războiul modern folosește arme imprevizibile, iar Europa este obligată să își accelereze tacticile de apărare comună.

"Avem vulnerabilități legate de felul în care se desfășoară astăzi războiul, în mare parte nu mai are legătură cu ceea ce știam noi despre războiul clasic, aproape deloc. Ca dovadă și ceea ce s-a întâmplat cu acea dronă, cu o o cantitate normă de explozibili, care ar fi putut să fie foarte, foarte periculoasă. Suntem de-abia la început, din punctul de vedere al apărării Uniunii Europene, fiindcă Uniunea Europene a declanșat un lucru pe care trebuia să declanșeze de mai multă vreme, și anume apărarea comună", a spus și Petre Roman, fost premier al României.

În ciuda escaladării conflictelor și a transformărilor economice agresive care periclitează echilibrul internațional, soluțiile pe termen lung nu pot fi compromisuri de moment, ci strategii ferme care să garanteze suveranitatea statelor.

"Dinamica ordinii mondiale trebuie proiectată de toate ţările în politica lor externpă si nu poate fi soluţia de compromis, trebuie în mod constant căutată şi obţinute. Fiecare ţară are dreptul la autodeterminare, fiecare ţară are dreptul la autonomie, fiecare ţară are dreptul să îşi decidă singură traiectoria naţională", a spus afaceristul Nicolae Badea.

Chiar dacă în prezent continentul este din nou marcat de falii adânci, diplomații prezenți la București speră într-o dezescaladare rapidă și o restabilire a punților de comunicare.

"Cred că există o șansă ca cel puțin acest conflict să nu mai reizbucnească și în câteva luni să se mai domolească. Dorim să menținem o relație apropiată cu Statele Unite, cum am avut. Eu sunt cel care în 2000 am semnat parteneriatul consolidat strategic cu Statele Unite și în același timp suntem vecini cu Ucraina. Deci, ansamblu arată o complicație cu care trebuie să ieșim la lumină cu bine", a mai spus Petre Roman.

"Cred că nu există nicio ameninţare reală asupra României. din ce înţeleg sunteţi o ţară pro-occidentală, cred că România este sigură. Războiul nu poate continua la nesfârşit. Mai devreme sau mai târziu tebuie să se încheie. Cred, totuşi că bunele relaţii vor fi reparate. Europa a fost unită, acum suntem din nou despărţiţi. Sper ca într-o bună zi, să fim din nou la fel", a conchis Kjell Bondavik.