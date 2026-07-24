O nouă explozie pe Marea Neagră! O navă care aducea cărbuni din Statele Unite în Ucraina a fost lovită, noaptea trecută, cel mai probabil de o dronă sau de o mină marină. S-a întâmplat la 22 de mile marine de Sfântu Gheorghe, în zona economică exclusivă a României. Echipajul a scăpat teafăr şi nici nava nu este în pericol de scufundare. Incidentul vine la trei zile după ce un alt vapor, încărcat cu gaz, a fost lovit de o dronă la o aruncătură de băţ de apele noastre teritoriale.

Vasul sub pavilion liberian a plecat din portul american Norfolk încărcată cu cărbune pentru Ucraina. Gigantul de 225 de metri lungime intrase noaptea trecută în zona economică exclusivă a României. Explozia a avut loc la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe.

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Comandantul navei a transmis un mesaj SOS.

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"MRCC Constanța a coordonat intervenția, fiind direcționate în zonă navele SAR Apollo şi SAR Artemis ale ARSVOM. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație a efectuat o misiune de cercetare aeriană pentru evaluarea situației" spune purtătorul de cuvânt ANR Irina Diţu.

De ce echipajul a refuzat evacuarea

Între timp, echipajul ajunsese la concluzia că nava nu este în pericol, aşa că a refuzat evacuarea.

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Ce ar fi provocat explozia

"Cel mai probabil, este vorba despre un obiect explozibil aflat la suprafața apei. De aici și presupunerea că ar putea fi o dronă sau o mină. Și, fiind obiecte foarte mici, de foarte multe ori pot fi confundate cu valurile sau chiar cu animale marine și păsări" explică expertul maritim Ovidiu Cupşa.

Ambarcaţiunea este în prezent ancorată în afara apelor teritoriale româneşti. Va ajunge fie în portul Constanţa, fie în Varna pentru reparaţii, în funcţie de dispoziţiile armatorului.

Incidentul vine la trei zile după ce o altă navă sub pavilion liberian, încărcată cu gaz, a fost aprinsă de atacul unei drone, la 4 kilometri de apele teritoriale româneşti. Unul dintre marinari, ajuns la un spital din România, a murit din cauza rănilor suferite în incendiu.