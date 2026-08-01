A fost razie noaptea trecută în Capitală! Şi nu întâmplător. Aproape 4 din 10 masini verificate în trafic anul trecut aveau probleme tehnice. Polițiștii şi inspectorii de la Registrul Auto Român, au oprit zeci de șoferi pentru a verifica starea tehnică a mașinilor și motocicletelor.

Razie de noapte în Capitală: poliţiştii şi inspectorii RAR au descoperit zeci de mașini cu probleme tehnice - Hepta

Fie că circulau cu vehicule modificate ilegal, fie că făceau drifturi în trafic, toți șoferii prinși pe picior greșit au fost sancționați.

Aproape 5.000 de mașini au fost considerate un pericol iminent, cele mai grave probleme fiind descoperite la sistemele de frânare, direcție și suspensie. S-au dat, în total, 16 amenzi şi, cumulat, au ajuns la un total de 11.000 lei.

"Un tânăr în vârstă de 25 de ani a adoptat un comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice prin aceea că a realizat un derapaj controlat, în termeni de stradă, drifturi. Conducătorul a fost sancţionat cu amendă aproximativ 3.100 lei", a declarat Claudiu Costea, de la Brigada Rutieră.