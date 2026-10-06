Împreună la bine şi la rău, dar şi la DIICOT! Cristela şi Călin Georgescu au stat astăzi faţa în faţă cu procurorii anti-mafia aproape opt ore. Anchetatorii le-au verificat informaţiile din telefoane şi au interogat-o pe soţia fostului candidat în legătură cu escrocheria de peste un milion de euro pentru care acesta a fost arestat. Percheziţia informatică i-a stricat prima zi de vizită la arest lui Călin Georgescu, care, ar putea fi dus la audieri şi mâine, şi poimâine.

Călin Georgescu a fost scos din arest şi dus la DIICOT pentru a asista la percheziţiile informatice, altfel orice detaliu descoperit în telefonul lui ar fi fost considerat obţinut ilegal de procurori. Anchetatorii cred că vor obţine probe noi în ancheta de înşelăciune, mai ales din corespondenţa electronică a fostului candidat. Călin Georgescu aştepta astăzi vizita soţiei sale, la arest, dar s-au întâlnit în birourile procurorilor.

Soţii Georgescu au stat peste şapte ore în faţa anchetatorilor de la DIICOT, iar în acest timp le-au fost verificate telefoanele şi dispozitivile. Din ele au fost descărcate fişiere, conversaţii şi mai multe date ce pot deveni noi probe în dosar.

Cristela Georgescu a venit la DIICOT însoțită de bodyguard

La fel ca tatăl ei, audiat ieri de procurori, Cristela Georgescu a venit însoţită de bodyguardul familiei care i-a dus mâncare lui Călin Georgescu în arest. Soţia fostului candidat a strâns la piept o carte de rugăciuni şi a invocat nedreptăţi.

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"Acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi adevărate. Am fost invitată în calitate de martor în acest dosar, la fel ca şi tatăl meu. S-a efectuat o procedură normal de percheziţie electronică", a declarat Cristela Georgescu.

În faţa procurorilor nu ar fi fost la fel de volubilă. Legea îi permite să îşi protejeze prin tăcere soţul fără să fie acuzată că împiedică justiţia să îşi facă datoria. Nici Călin Georgescu nu a avut nimic de declarat când a fost trimis înapoi în arest.

Acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu

Călin Georgescu este acuzat că ar fi profitat de imaginea sa publică şi ar fi înşelat un om de afaceri din Buzău cu peste un milion de euro - garanţie pentru obţinerea unui credit de şase milioane de euro de la o bancă din Elveţia.

Antreprenorul nu a primit nici împrumutul, nu şi-a recuperat nici garanţia. Procurorii au cerut arestarea fostului candidat după ce au aflat că acesta se pregătea să fugă în Italia, ţară care face greu extrădări.