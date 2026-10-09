Se aprind discuţiile şi în jurul unui proiect de lege care dezincriminează consumul de droguri, în sensul în care pedepsele cu închisoare vor fi înlocuite cu amenzi. Unii se opun vehement, alţii cred că marea problemă e, de fapt, la dealeri, nu la victimele lor. Patriarhia Română intervine şi ea cu un mesaj ferm în care respinge orice inițiativă de relaxare a legislației privind substanțele stupefiante.

Societatea este chemată să manifeste fermitate. Discernământ și responsabilitate. Acesta este mesajul pe care Patriarhia Română îl transmite și spune că nicio inițiativă legislativă nu ar trebui să creeze impresia, citez, că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc.

"Patriarhia Română ia act cu îngrijorare de proiectul de lege privind dezincriminarea unor fapte referitoare la deținerea de droguri pentru consum propriu și consideră că orice modificare a legislației în acest domeniu trebuie să aibă în vedere, cu prioritate, apărarea darului vieții, sănătatea persoanei și binele familiei și al comunității. Nicio schimbare legislativă nu trebuie să creeze impresia că folosirea drogurilor ar reprezenta un fapt lipsit de gravitate sau un comportament firesc. Prevenirea consumului, educarea tinerilor și sprijinul familiei trebuie să prevaleze întotdeauna. În fața unor asemenea practici, societatea este chemată să manifeste fermitate, pentru a apăra în special copiii și tinerii și pentru a împiedica răspândirea unor comportamente care aduc suferință persoanei, familiei și comunității. Experiența pastorală a Bisericii arată că multe dintre rănile oamenilor provocate de dependențe nu se vindecă prin izolare și stigmatizare, ci prin compasiune şi sprijin pentru vindecare. În acest sens, Biserica Ortodoxă Română reafirmă disponibilitatea sa de a fi alături de persoanele afectate de adicții și de familiile acestora, prin rugăciune, consiliere pastorală şi ajutorare fraternă", a transmis Patriarhia Română.

Și Parchetul General a venit cu un punct de vedere astăzi și dă un vot nefavorabil acestor inițiative legislative. Procurorul general ne transmite că se opune reducerii pedepselor consumatorilor de droguri.

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Proiectul de lege prevede că deținerea de droguri destinată consumului propriu ar trebui să fie mai degrabă o contravenție, și nu o infracțiune.

Persoana ar urma să primească doar o amendă între 1.000 și 3.000 de lei, în funcție de tipul de drog, și să nu fie pedepsită cu închisoarea.

Deocamdată, este o inițiativă legislativă depusă la Senat. Urmează să fie dezbătută în comisiile de specialitate și apoi votată în ambele Camere.