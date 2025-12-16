Un bărbat din Năvodari, filmat de o cameră de supraveghere cum îşi chinuia câinele, a fost reţinut 24 de ore şi este anchetat penal. Polițiștilor le-a explicat că a făcut o criză de nervi după ce a fost părăsit de iubită, dar anchetatorii vorbesc despre cruzime pură. Un fenomen tot mai des întâlnit. Zeci de câini și pisici ajung în fiecare zi la veterinari schilodiţi de stăpâni.

"Am avut un moment, am fost după o despărțire. L-am crescut de la o săptămână, nu s-a întâmplat niciodată treaba asta, doar că nu mai știu ce am făcut. Îmi pare rău că s-a ajuns la asta", a declarat stăpânul căţelului.

Polițiștii au dus câinele la un adăpost, iar pe stăpânul lui îl anchetează sub control judiciar. Ancheta a început după ce un poliţist a văzut cum era chinuit căţelul.

Avertismentul polițiștilor: violența față de animale nu e un caz izolat

"Am dat telefoane chiar dacă era o oră târzie. Persoanele care fac acte de genul ăsta, de agresivitate, asupra animalelor mai mult ca sigur sunt și agresive către oameni, copii", a explicat Victor Maftei, reprezentant sindicat poliţişti.

Cazurile de cruzime împotriva animalelor sunt în creștere. La marginea Capitalei, câțiva veterinari tratează zilnic câini şi pisici torturaţi.

Adăposturile, tot mai pline de animale abuzate

Zeci de pisici și căței stau acum liniștiți în cele patru camere unde sunt îngrijiţi.

"Sunt zile în care avem doar un caz și zile în care sunt 4, 5, 10… Sunt cazuri în care ajung pisici aruncate de la balcon, cățeluși prinși în laț. În ultimii ani sunt peste 10.000 de animăluțe", avertizează Nicu Marius, medic veterinar.

"În primele 11 luni ale acestui an au fost întocmite 2.097 de dosare penale, au fost efectuate 278 de percheziții și aplicate 18.748 de sancțiuni contravenționale", a precizat Vlad Ionuţ, Protecţia Animalelor IGPR.

De la începutul anului, polițiștii au dat amenzi de peste 10.000.000 de lei oamenilor care au chinuit sau neglijat animale.

