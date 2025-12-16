Zeci de elevi din Braşov îşi încep ziua în plimbare şi voie bună. Se organizează în grupuri, iar însoţiţi de profesori şi părinţi voluntari merg împreună spre şcoală. Proiectul a început în urmă cu cinci ani în Sfântu Gheorghe, iar acum s-a extins în mai multe localităţi. Se reduce traficul din jurul şcolilor, iar elevii au parte de înviorarea de dimineaţă.

Aşa începe ziua pentru zeci de elevi din Braşov. Înfofoliţi bine şi încă adormiţi. Copiii fac ochii mari şi se înveselesc repede imediat ce îşi văd prietenii şi pornesc împreună la drum. Sistemul e simplu - părinţii îi lasă în puncte cheie în oraş şi de acolo sunt preluaţi de profesori şi alţi părinţi voluntari. Aliniaţi doi câte doi, elevii merg împreună spre şcoală.

Recompense pentru mersul pe jos

La fiecare zece drumuri împreună primesc un cadou surpriză. Cei mici se înghesuie să mai adauge o ştampilă pe carnetul de prezenţă.

Aerul rece de dimineaţă este pastila de învigorare pentru cei mici.

"La început au fost reticenţi pentru că era o schimbare, dar din a doua zi au fost foarte încântaţi, se aşteaptă unii pe alţii, prieteni de pe la alte clase, de pe la grădi. Fetiţa mea are doar şase ani şi îmi spune "Vai ce aer curat e astăzi". Sunt mult mai învioraţi când ajung la ore", a declarat Maia Moldovaş, mama unui copil înscris în program.

Un proiect lansat după modelul danez

Pedibus a fost lansat în anul 2021 în municipiul Sfântu Gheorghe, după un model preluat din Danemarca.

"Părinţii au fost foarte grijulii şi în cadrul comitetului de părinţi au organizat acest sistem. Părinţii sunt foarte încântaţi pentru că se ajută unii pe alţii. Sunt zilnic părinţi voluntari, unii într-o zi, alţii într-o zi. Cei mici sunt înnebuniţi după ştampiluţe. "Avem nevoie acolo de ştampiluţe", a explicat Codruţa Băcilă, profesor.

"Nu se mai adună aici o groază de maşini, nu mai au probleme cu parcarea dimineaţa şi copiii pentru că fac un pic de mişcare de dimineaţă", a subliniat şi Felicia Adomniţei, profesor.

Peste 10 localităţi sau oraşe din ţară au pus în practică proiectul.

