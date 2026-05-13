În Bucureşti, ne-am trezit luaţi de vânt şi aruncaţi direct în ceea ce poate fi cea mai aglomerată zi a anului. Dincolo de clasicele blocaje pe care le înfruntăm în fiecare dimineaţă, două mari evenimente care s-au suprapus au adus şi mai multe restricţii. Vorbim despre Summitul B9 şi mult aşteptatul concert Metallica. Captivi în maşini, şoferii şi-au pierdut orice speranţă.

Reporter: Cum vi se pare Bucureştiul în dimineaţa aceasta?

Şofer: Nu mi se mai pare deloc, sincer, chiar îmi pare rău că trăiesc în Bucureşti.

Nici autospecialele de poliţie şi ambulanţele, cu sirenele pornite, nu au reuşit să înainteze uşor printr-o Capitală blocată încă de la primele ore ale dimineţii.

Timpii de deplasare s-au multiplicat în Bucureşti de câteva ori. Zona de nord este complet paralizată. Bulevardul Aerogării s-a transformat într-o uriaşă parcare, iar şoferii nu mai ţin cont de nicio regulă de circulaţie. Fiecare o ia pe unde apucă.

"Fac ruta asta de 5 ani de zile şi niciodată nu a fost atât de aglomerat. Foarte, foarte aglomerat! Întârzii calumea, dacă stau după coloană, mult. Aşa, mă fac tramvai, ce pot să fac?", spune o şoferiţă.

"În 30 de minute cred că am făcut 300 de metri, şi de ieri este aşa. Cauza, nu ştiu.", adaugă un alt şofer.

Cele mai mari probleme sunt pe DN1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, Aerogării, Kiseleff, Piaţa Presei, Arcul de Triumf şi Bulevardul Expoziţiei, zone unde circulaţia este restricţionată temporar.

Şofer: Excepţional!

Reporter: De când nu v-aţi mai mişcat?

Şofer: De vreo 20 de minute. Pe loc, aici. Trebuie închis oraşul şi asta e, domne! Nu mai facem nimic azi! Plecăm acasă! Lăsăm maşinile aici şi plecăm.

Pe lângă eternele şantiere din Bucureşti, două mari evenimete au adus rectricţii în plus. În primul rând, summitul B9 de la Palatul Cotroceni. În al doilea rând, marele concert Metallica de la Arena Naţională.

"Ne mişcăm foarte greu, deşi suntem cu scuterele, e blocat totul.", spune un curier.

"E ceva strigător la cer! În 30 de minute nu am făcut 300-400 de metri, nu ştiu pe cine să scuz sau să acuz.", precizează un alt şofer.

În paralel, mai multe linii STB circulă deviat sau înregistrează întârzieri uriaşe.

Şofer STB: Periculos! Şi ieri a fost la fel, şi astăzi...nu ştiu cum vom ajunge la capăt.

Reporter: Cât faceţi de obicei pe ruta aceasta?

Şofer STB: De aici, maximum 10 minute.

Reporter: Şi astăzi?

Şofer STB: Nu ştiu.. o oră? Cred că mai mult. nu m-am mai mişcat 2 metri de ceva timp. Nu mişcă nimeni, efectiv, totul e blocat.

