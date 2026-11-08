Referendum pentru soarta unui proiect de sute de milioane de euro. În Răşinari, localnicii votează şi la această oră dacă sunt sau nu de acord cu deschiderea unei exploatări miniere. Investitorii ar urma să valorifice un zăcământ important de magneziu din Valea Dobrei, aşa cum aţi văzut în urmă cu câteva zile în Campania "Cât Costă să fii Român", şi vorbesc despre locuri de muncă, bani și dezvoltare. Însă localnicii sunt sceptici. Se tem că vor pierde tocmai lucrurile care fac din Rășinari una dintre cele mai apreciate destinații rurale din România: aerul curat și liniștea. Votul lor este doar unul consultativ.

A fost agitaţie toată ziua în cele trei secții de votare din Rășinari. Localnicii au venit să-și spună părerea despre proiectul care ar putea schimba radical viitorul comunei.

"Să fie totul cum a fost până acum". "Ce zonă frumoasă avem şi acum să ne trezim cu Magneziul ăsta că ne îmbolnăveşte. Vedem bine ce a făcut şi Cernobîl, ce au făcut şi altele proiecte de geniul ăsta", au spus oamenii.

De fapt, oamenii se tem că mina va schimba faţa localităţii în care trăiesc. Rășinariul şi-a câştigat popularitatea ca zonă turistică. În urmă cu 4 ani, a fost desemnată cea mai frumoasă destinaţie rurală din România.

Articolul continuă după reclamă

"Această comună frumoasă, plină de aer curat, izvoare de apă curate, pădure, se va transforma într-o chestie minieră care este o ruşine a acestui judeţ. "Vrem linişte, aerc urat, ape curate şi votul nostru este că nu vrem mină aici în zonă", au mai afirmat oamenii.

"În funcţie de rezultatul referendumului noi avem în spate această decizie a comunităţii şi vom şti ce trebuie să facem mai departe. Este consultativ, dar el poate spune clar direcţia pe care Primăria şi CL din Răşinari trebuie să o urmeze", a spus Bogdan Bucur, primar Răşinari.

Ce presupune proiectul minier din Rășinari

Miza: un zăcământ de peste 50 de milioane de tone de magneziu și o investiție anunțată de sute de milioane de euro. Am arătat în campania "Cât costă să fii român" ce presupune proiectul. Documentele prevăd o carieră de suprafață, în cinci trepte, unde roca ar urma să fie concasată pentru industria materialelor de construcții. Licența nu include însă exploatarea oxidului de magneziu, iar investitorii au în plan și o uzină de procesare în apropierea carierei.

"Va fi dezvoltată undeva în zona Sibiului, undeva la o investiţie de 200-225 de milioane de euro. Referendumul este unul consultativ. Din punct de vedere legal primăria nu-l poate bloca. Şi asta ştiu şi ei în momentul de faţă", a afirmat Andrei Degeratu, CEO-ul unei companii de exploatare.

Pe piețele internaționale, magneziul metalic se vinde astăzi cu aproximativ 2.200 de dolari pe tonă.