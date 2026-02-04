Câți oameni au semnat petiţia lansată de Primăria Miercurea-Ciuc privind scăderea impozitelor locale

O petiție inițiată de Primăria Miercurea-Ciuc, semnată de peste o mie de persoane, solicită Guvernului posibilitatea reducerii impozitelor locale pe parcursul anului, precum și revenirea scutirilor fiscale pentru persoanele cu handicap

Într-o postare pe pagina de Facebook a municipalităţii se arată că petiţia, care a fost lansată marţi, iniţial online, poate fi semnată şi fizic, începând de joi, 5 februarie.

1000 de semnături pentru schimbări fiscale

"Deja peste o mie de persoane au semnat petiţia adresată prim-ministrului Ilie Bolojan, prin care solicităm reducerea impozitelor şi restabilirea facilităţilor anterioare pentru persoanele cu dizabilităţi. Începând de joi, petiţia poate fi semnată şi fizic la Centrul de relaţii cu publicul al Primăriei Miercurea-Ciuc, la Casa Artelor, la Cinema Csíki Mozi, la Piscina Csíki Csobbanó, la sediul temporar al Consiliului Judeţean Harghita (strada Kossuth Lajos, vizavi de poştă), în sălile de aşteptare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc şi ale policlinicii, la autogara oraşului, precum şi la casieria comună de pe strada Revoluţiei din Decembrie a societăţilor Harvíz, Eco-Csík şi Goscom. Aceasta este ocazia potrivită pentru a ne exprima nemulţumirea", precizează sursa citată.

Demersul vine în contextul în care Ministerul Finanţelor a transmis, prin Prefectura Harghita, un răspuns oficial în care se precizează că autorităţile locale nu au dreptul legal de a diminua, pe parcursul anului, anumite tipuri de impozite locale stabilite în anul anterior.

Petiţii similare au fost lansate şi la Odorheiu Secuiesc şi Gheorgheni, însă numărul celor care au semnat până în prezent este mai redus. Aproximativ două mii de persoane au participat, sâmbătă, la Miercurea-Ciuc, la un protest împotriva creşterii taxelor şi impozitelor locale, o manifestaţie similară având loc duminică şi în municipiul Odorheiu Secuiesc.

Conform informaţiilor vehiculate în mediul online, un astfel de protest urmează să se desfăşoare şi la Gheorgheni.

