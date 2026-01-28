"Bătaia de joc se oprește în ianuarie". Petiția anti-Termoenergetica, semnată de mii de bucureșteni

O petiție trimisă primarului general al Capitalei și prefectului Bucureștiului, în care se cere suspendarea plății facturilor către Termoenergetica pe fondul lipsei apei calde și a căldurii pentru bucureșteni, a fost semnată de peste 3.700 de persoane, conform Agerpres.

"Asociaţiile de Proprietari din Bucureşti NU vor plăti la Termoenergetica începând cu Ianuarie 2026. (...) Joaca cu turbina de la CET Sud s-a prelungit de 3 săptămâni. Ajunge. Bucureştenii NU vor să plătească începând cu Ianuarie 2026 factura ta. Bătaia de joc trebuie să înceteze. Termoenergetica facturează fără temei apa caldă (care e rece) şi agent termic care e tot termic rece. (...) Prin neplata facturii Termoenergetica din partea Asociaţiilor de Proprietari de pe raza Bucureştiului spunem că Bătaia de Joc se opreşte în Ianuarie 2026", se arată în textul petiţiei publicate pe platforma declic.ro.

Pe aceeaşi platformă a fost lansată şi o a doua petiţie, adresată Primăriei Municipiului Bucureşti, companiei Termoenergetica şi CET Sud (ELCEN), care a adunat peste 3.100 de semnături.

"Câteva mii de locatari din Bucureşti stau de luni întregi fără apă caldă şi căldură în parametri normali. Caloriferele sunt reci sau călâi, iar la robinet curge apă rece sau doar călâie. Plătim apă caldă, dar curge rece. Lăsăm robinetul să meargă cu speranţa că se încălzeşte, în timp ce facturile continuă să vină. Nu mai vrem explicaţii, vrem soluţii. Autorităţile se contrazic între ele: primarul invocă "mizeriile din ţevi", dar Termoenergetica spune că filtrele se curăţă periodic tocmai pentru a elimina impurităţile din apă", se precizează în document.

Articolul continuă după reclamă

Semnatarii solicită Primăriei Capitalei şi companiei Termoenergetica să comunice transparent cauzele reale ale defecţiunilor şi termenele concrete de remediere, să publice zilnic situaţia blocurilor afectate, să adopte măsuri clare pentru restabilirea furnizării de apă caldă şi căldură şi să acorde compensaţii locatarilor care plătesc servicii de care nu beneficiază.

"Mi-e greu să trec peste această situaţie, pentru că sunt direct afectată. Locuiesc singură, iar în perioada asta am o mână imobilizată, aşa că mă descurc cu dificultate chiar şi cu lucrurile de bază, cum ar fi să mă spăl sau să mă încălzesc. Nu e doar cazul meu: mulţi alţi locatari se confruntă cu probleme de sănătate, iar lipsa apei calde şi a căldurii le agravează starea. În plus, facturile la curent cresc, pentru că oamenii sunt nevoiţi să folosească radiatoare, aeroterme sau alte surse de încălzire, care pot deveni periculoase. Plătim taxe tot mai mari, dar primim din ce în ce mai puţin. Nu cerem favoruri, doar condiţii normale de trai şi respect din partea autorităţilor", afirmă iniţiatoarea petiţiei.

Potrivit aplicaţiei Termo Alert, în prezent 89% din sistemul de termoficare funcţionează normal. Furnizarea agentului termic este deficitară la 509 imobile (5,5% din total), iar furnizarea căldurii şi/sau a apei calde este complet oprită la 496 de imobile (5,4% din total).

La data de 22 ianuarie, Termoenergetica a precizat că locatarii plătesc doar pentru serviciile de care beneficiază efectiv.

"La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plăteşte în funcţie de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (şi când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum. Apa 'călduţă' e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se foloseşte o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ şi nu se plăteşte în avans", a precizat compania, pe Facebook.

Reprezentanţii Termoenergetica au mai subliniat că întreţinerea afişată la avizier nu reflectă doar costurile pentru încălzire, ci include şi alte cheltuieli, precum apa rece, energia electrică pentru spaţiile comune, curăţenia sau salariile personalului administrativ.

"Factura are un termen de scadenţă de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de graţie de încă 30 de zile peste termenul de scadenţă. Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalităţi", se mai arată în postarea companiei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

