Reguli noi pentru etichetarea mierii. Vom şti exact ce cumpărăm, ca să evitem falsurile şi amestecurile. Date recente arată că jumătate din mierea importată din afara Uniunii Europene este falsificată. Situaţie pe care am semnalat-o şi noi în campania "Ce ne puneţi în mâncare".

În stupina lui Ilie Nistor, din Argeș, mierea e tot mai puţină. Seceta şi vremea rece au afectat puternic producția.

"Țin stupina la casa părintească rămasă de la tatăl meu, județul Argeș. Produc aşa: Mierea de pomi fructiferi, de cinci ani n-am mai extras așa ceva. Urmează salcâmul, salcâmul de Argeș. Vin în zona Snagovului la culesul de oțetar. Mierea de oțetar este cel mai parfumat sortiment de miere românească", explică Ilie Nistor.

În timp ce producția locală scade dramatic, pe rafturile magazinelor ajung tot mai multe borcane cu miere de import, vândute la prețuri de două ori mai mici decât cele ale producătorilor români.

"Un apicultor român vinde mierea polifloră cu 35 de lei kilogramul, iar cea de salcâm sau de rapiță cu 45 de lei kilogramul. Pe raft, însă, apare miere de import la 15-20 de lei, despre care apicultorii spun că ar fi adesea falsificată sau diluată", explică Georgiana Pocol, reporter Observator.

Un studiu al Oficiului European de Luptă Antifraudă a arătat că aproximativ 46% din mierea importată în UE este falsificată.

"La non-UE, semnul mare de întrebare e mierea din China. Vine la un preț mult sub prețul de producție al nostru și nu putem face față în niciun caz", explică Răzvan Radu, apicultor.

"Până acum era menționat amestec de miere UE și non-UE. Nu știai țara de origine de unde provine acel amestec", explică Răzvan Coman, președinte Asociația Crescătorilor de Albine din România.

Apicultorii spun că mulți consumatori nu știu să deosebească mierea autentică de produsele contrafăcute sau diluate.

"Dacă vedeți, e o diferență de nuanță aici și aici. Aici se numește floarea mierii. Această miere a cristalizat în borcan, cumva aceasta e o garanție a unei mieri care nu a fost procesată termic, de calitate", explică Răzvan Radu, apicultor.

Nu doar mierea de import e cu probleme. Campania Observator "Ce ne puneți în mâncare" a arătat că și în cazul unor producători locali pot apărea etichete înșelătoare: salcâm pe ambalaj, rapiță la analiză.

Noile reguli europene ar urma să oblige producătorii să scrie clar pe etichetă țara de origine și procentul din amestec. Legislatia trebuie sa fie adoptata pana la finalul lunii iunie.

"Condițiile economice din UE sunt mult mai costisitoare decât în Ucraina sau China, unde costul de producție și prețul sunt foarte mici. Sunt orice altceva, surogate, dar nu sunt miere. Nu poți să concurezi cu o industrie în care intră 10 butoaie pe o parte și ies 200 de butoaie pe cealaltă parte", explică Răzvan Coman, președinte Asociația Crescătorilor de Albine din România.

România e pe locul doi în Europa la producția de miere. Mai bine de 70% din cantitate pleacă peste hotare, în timp ce, paradoxal, importăm 30% din consum, adică aproape 6.000 de tone pe an.

Georgiana Pocol

