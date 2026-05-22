Video Desertul bunicilor care i-a cucerit pe pofticioşi. Reţeta simplă a ajuns virală: "Mi-l făcea când eram mic"

Deserturile cu flori de salcâm sunt din nou la modă. De la clătite, până la gogoşi, toate pot avea gustul copilăriei. Nepoţii încearcă pentru prima oară vechile reţete ale bunicilor, iar rezultatul e viral pe Facebook.

de Angela Bertea

la 22.05.2026 , 20:23
"Pregătim aluatul de clătite, punem toate ingredientele: ou, puţină sare, laptele… [...] Puţină apă minerală să fie mai pufoase", explică Mirela Coca, bucătar.

Pare reţeta clasică de clătite. Are însă un ingredient secret...

"Doar punem flori de salcâm în clătita clasică. […] O să punem puţină miere ca să fie aşa dulceag", mai explică Mirela Coca.

Desertul bunicilor a revenit în atenţie şi e acum viral pe TikTok. Pe lângă clătitele de salcâm, există şi florile de salcâm "împănate".

"Le înmuiem destul de bine cât să prindă aluat pe ele şi le punem la prăjit. Le lăsăm până se rumenesc, prind o culoare frumoasă şi după le scotem pe un pat de şerveţele să atragă grăsimea. Se mănâncă cu puţină miere, dulceaţă", explică Mirela Coca/

"Îmi aduc aminte că mi-l făcea bunica mea când eram mic. [...] Are un gust de primăvară. Un gust foarte fresh", este părerea unui tânăr.

Dacă mai rămân flori de salcâm... şi gogoşile pot avea o altă savoare.

Florile de salcâm sunt bogate în proprietăţi. De exemplu, o cană de ceai băută seara ne asigură un somn liniştit, tratează tusea şi este un bun antidepresiv.

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

