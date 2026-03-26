Afacerea cu care un bărbat speră să dea lovitura în 2026. Produsul s-ar putea vinde cu 35 de lei

Dacă în 2025 am dus lipsă de dulcea miere, anul acesta, apicultorii promit să se revanşeze. Bineînţeles, cu ajutorul albinelor, care sunt deja active în stupi. Ne bucurăm, dar cu un preţ. Mierea va fi mai scumpă, tocmai pentru a acoperi pierderile.

Sezonul apicol a început cu un semn bun: zumzetul a revenit în stupi. Apicultorii nu au mai pierdut nicio secundă şi s-au întors la treabă: verifică ramele, urmăresc puietul și curăță tăvițele. Vor să producă mierea dulce, care a lipsit cu desăvârşire anul trecut.

"Producţia a fost foarte slabă. Să spun aşa, în procent de 15%. Eu în mod normal la 135 de familii pe care le am fac în jur de cinci tone tot anul, anul trecut nu am făcut mai mult de o tonă", a declarat Constantin Boroacă, apicultor.

Iar asta se traduce abia acum, în prețuri. Dacă în 2025 un borcan costa 25 de lei, preţul acum este de 35 de lei. Faptul că este căldură înseamnă că este puiet foarte mult, stupii se dezvoltă foarte bine. În iarna asta natura chiar şi-a menţinut ciclu normal.

Ion Stoicoiu este apicultor de 18 ani și are în grijă 78 de stupi. Speră ca anul acesta să atingă producţia dorită. "Eu cred că va fi un an bun. Noi apicultorii suntem la mila naturii. Anul trecut a fost unul atipic, înspre rău ma refer. Sub o treime a fost culesul de salcâm", a explicat Ion Stoicoiu.

Din cauza pierderilor din 2025, un grup de parlamentari a inițiat un proiect care prevede acordarea unui ajutor de stat pentru apicultori, în valoare de 12 euro pentru fiecare familie de albine.

Fondurile ar urma să fie asigurate de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii, iar schema va putea fi aplicată după aprobarea Comisiei Europene. Pentru a beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să fie înregistrați oficial, să aibă stupine autorizate și o activitate legală și funcțională.

