Anul 2026 aduce reguli noi pentru şoferii din România. Cei care încalcă regulile, vor fi depistaţi mult mai uşor cu ajutorul radarelor inteligente iar amenzile cresc considerabil. Pe lângă asta, sunt schimbări care ne vor afecta direct şi în legislaţia europeană.

În perioada următoare, accidentele rutiere fără victime vor putea fi declarate online. De asemenea, permisul de conducere va putea fi folosit online, direct de pe telefon, fără a mai fi nevoiţi să-l prezentăm fizic.

Reguli noi şi în restul Europei

Camerele de supraveghere din oraş, folosite momentan pentru monitorizarea traficului, vor fi putea fi integrate la sistemul E-Sigur astfel încât şoferii care încalcă legea să fie amendaţi mult mai uşor de către poliţişti. E aşteptată şi montarea a 400 de radare fixe pe drumurile din ţară, pe şoselele naţionale şi pe autostrăzi. Amenzile vor creşte, cel mai probabil de la jumătatea anului.

În timp ce în România vorbim despre proiecte la nivel naţional, niciunul implementat, 2026 a venit cu reguli noi în mai toate ţările europene. Spre exemplu, în Franţa de la 1 ianuarie şoferii care depăşesc limita legală de viteză cu peste 50 km/h riscă închisoare până la 3 luni. În Spania, triunghiul de semnalizare a fost înlocuit cu un girofar pentru că, spun autorităţile iberice, triunghiul nu este sigur pe autostrăzi. În Germania s-a trecut deja la permisul de conducere digital, iar Bulgaria pregăteşte vigniete de o zi care vor costa 4 euro.

