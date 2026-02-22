România are "vedeta" ei în lumea felină: pisica Transilvană. Elegantă, expresivă și cu personalitate remarcabilă, noua rasă a fost prezentată oficial la Timișoara în acest sfârșit de săptămână. Exemplarele din singura rasă autohtonă promit să cucerească și ringurile internaționale, după ce au topit deja inimile crescătorilor.

După o muncă de 5 ani a crescătorilor, 30 de exemplare spectaculoase au fost prezentate oficial la Timișoara, în acest sfârșit de săptămână, la expoziția de recunoaștere a rasei.

Are pașaport internațional, standard oficial și atitudine de vedetă. Se numește pisica transilvană și este prima rasă românească recunoscută la nivel mondial, de World Cat Federation. De acum, intră în ring alături de nume grele din lumea felină și demonstrează că eleganța poate avea și accent românesc.

"E specială pentru că e o rasă formată natural, din regiune, din Transilnavia, din Munții Carpați. Blana lor are o colorație specială, numită roaning, caracterizată prin fire albe amestecate uniform cu cele negre, sunt pisici extrem de iubitoare şi aproape toate îşi au originile de pe străzile României", a spus unul dintre participanţii la evenimentul organizat la Timişoara.

Alex Elian și soția sa au reușit, cu răbdare și pasiune, să obțină pedigree și să pună bazele oficiale ale rasei Transilvana.

"Am găsit că există o similaritate de tip extraordinară între ele și că, de fapt, nu e vorba doar de o culoare, ci e vorba de o rasă. Gândiți-vă că toate rasele recunoscute au început a fi o pisică într-o anumită zonă: britsh short hair e pisica de casă în Anglia, Maine Coon e pisica de hambar din SUA. Toate pisicile au început cu o istorie comună și umilă, devenind, ulterior, campioane în ring", aspus şi Alex Elian, organizator.

Şi temperamentul e deosebit. Sunt pisici foarte blânde şi foarte jucăușe.

"Și noi avem o pisică transilvană. E uimitoare, are un caracter plăcut, e tot timpul în preajma ta", a precizat un crescător.

"Este o pisică extrem de afectuoasă, foarte curioasă, și este genul care literalmente are dragoste de dat continuu, dragoste cu forța. Se bagă în sufletul tău, se alintă, doarme pe fața ta, pe capul tău. E permanent acolo, te urmărește în jurul casei, ca un cățeluș", a spus alt crescător.

Concurența are însă "gheare bine ascuțite". La Timișoara au facut spectacol în fața publicului și a juriului internațional si cele mai frumoase pisici din rasele British Short hair, Savanah sau Bengal.

