19 şoferi au rămas pietoni într-o singură noapte după o razie de amploare în Capitală. Poliţiştii i-au prins în timp ce făceau drifuri în parcările acoperite de zăpadă. Alţi conducători auto au fost amendaţi pentru că nu aveau cauciucuri de iarnă. În trafic, a fost descoperit şi un individ de 58 de ani, care conducea un autobuz echipat ca de club: lumini, scaune tapiţate şi bar cu şampanie şi prosecco.

A fost o noapte plină pentru poliţiştii rutieri. În parcările supermarkturilor au descoperit tineri se întreceau pe zăpadă şi făceau derapaje controlate. 19 dintre ei au fost amendaţi cu 810 lei şi au rămas o lună fără permis.

Alţii au dus distracţia periculoasă şi mai departe, s-au aşezat în portbagajul unei maşini, în timp ce şoferul făcea drifturi. Ar fi putut oricând să cadă pe asfalt.

Agenţii au avut treabă şi în trafic. Au găsit un şofer care circula cu un autobuz amenajat ca un club, cu scaune de piele, glob de discotecă şi un bar.

Poliţist: Asta o duceţi într-un singur loc, staţi unde sunteţi oprit şi puteţi să vă faceţi... pe un câmp, pe oriunde doriţi, dar nu în mers pe mijlocul Bucureştiului, să vă plimbaţi cu ea.

Şofer: Dar nu stau în mijlocul Bucureştiului...

Poliţist: Dar aici unde sunteţi?

Şofer: Am venit aici, am stat aici, pe loc.

Poliţist: Eu v-am oprit că eraţi în mers, nu pe loc.

Şofer: Eu eram în mers...

Poliţist: Păi dumneavoastră.

Şofer: Nu eram cu clienţi, cu altele.

18 şoferi au rămas şi fără certificat de înmatriculare pentru că şi-au modificat maşinile după bunul plac. Alţi doi au rămas fără numere de înmatriculare, din cauza lipsei de ITP ului sau asigurării auto.

Poliţist: Nu aveţi voi să faceţi modificări la maşină...

Şofer: Dar nu le-am făcut eu, aşa am cumpărat maşina.

Poliţist: Folie pe parbriz, de ce o puneţi?

Şofer: Nu am pus-o eu, aşa am cumpărat maşina.

Poliţist: Am înţeles. Tocmai aia vă spuneam...

Şofer: Odată ce am cauciucuri de iarnă, cred că sunt în siguranţă.

Poliţist: Poziţiile s-au ars?

Şofer: Cred că da, cred că de la zăpada asta, uitaţi cât de multă zăpadă intră.

Razia a vizat şi şoferii care nu şi-au deszăpezit maşina complet sau nu au cauciucuri de iarnă. O astfel de abatare se sancţionează cu amendă care poate ajunge la 2.900 de lei.

Reporter: Aveţi cauciucuri de vară? Nu vorbiţi şi cu noi un pic?

Şofer: După cum se vede, da. Nu am avut timp pentru că nu am avut bani.

Reporter: Cum merge maşina cu cauciucurile astea de vară? E ok?

Şofer: Merge bine, nu am avut probleme.

Agenţii rutieri au dat amenzi de peste 60 de mii de lei doar într-o singură noapte.

