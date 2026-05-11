UE a respins planul lui Putin ca Schroder să fie mediator: "Putin ar sta la ambele capete ale mesei"

În timp ce oficialii germani au reacţionat cu prudenţă la propunerea-surpriză a lui Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroder să joace rolul de mediator în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a respins luni planul. AFP relatează, citând surse din guvernul de la Berlin, că Germania a luat act de comentariile lui Putin, însă le consideră drept "o serie de oferte false" şi că adevăratul test pentru intenţiile Moscovei este dacă prelungeşte armistiţiul de trei zile care expiră azi.

"Dacă am da Rusiei dreptul de a numi un negociator în numele nostru, nu ar fi foarte înţelept", a declarat Kallas luni, la sosirea la o reuniune a miniştrilor de externe ai UE la Bruxelles. Kallas a spus că Schroder a fost un "lobbyist de nivel înalt pentru companiile de stat ruseşti". Numirea lui Schroder ca mediator ar însemna că Putin "ar sta de ambele părţi la masa" negocierilor, a mai spus ea.

Putin a declarat sâmbătă că "dintre toţi politicienii europeni, aş prefera discuţii cu Schroder". Liderul rus a afirmat, de asemenea, că el crede că războiul se apropie de sfârşit. Ca răspuns la o întrebare din partea dpa, biroul lui Schroder a declarat că fostul cancelar, o figură controversată în Germania din cauza legăturilor sale cu Putin, nu a dorit să comenteze.

Putin a subliniat că o soluţie paşnică la conflictul de lungă durată revine Ucrainei şi Rusiei. "Dar dacă cineva ar dori să ajute, am fi recunoscători", a mai spus el.

Schroder, în vârstă de 82 de ani, un politician de centru-stânga care a ocupat funcţia de cancelar german între 1998 şi 2005, a fost o figură controversată ani de zile din cauza prieteniei sale cu Putin şi a rolului său în companiile energetice ruseşti. Schroder a preluat un rol semnificativ în companiile energetice ruseşti imediat după ce a părăsit scena politică germană.

Una dintre surse a precizat că adevăratul test pentru intenţiile Moscovei ar fi prelungirea armistiţiu de trei zile care a expiră luni.

