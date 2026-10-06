RO-Alert în Tulcea, după detectarea unor ținte aeriene în apropierea graniței. Două F-18, ridicate de la sol

Un mesaj RO-Alert a fost emis, marți noaptea, pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea, după ce au fost detectate ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

"În noaptea de 5 spre 6 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat două ţinte aeriene care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu Romania", anunţă MApN.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 02.20 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.14.