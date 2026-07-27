Sorin Grindeanu a anunțat poziția PSD înaintea sesiunii extraordinare a Parlamentului, susținând că partidul va vota proiectele aflate pe ordinea de zi doar dacă acestea servesc interesului României și al românilor.

Grindeanu anunță condițiile PSD pentru voturile din sesiunea extraordinară: "Nu vom vota sub presiune" - Hepta

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul social-democrat a acuzat actuala putere de întârzieri în atragerea fondurilor din PNRR și a transmis că PSD nu va susține automat toate proiectele propuse.

"PSD nu este un partid care spune «da» automat. Nu vom gira greșelile lui Bolojan și nici nu vom vota sub presiune", a scris Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că social-democrații susțin reformele considerate necesare, dar nu vor vota proiecte care, în opinia partidului, ar slăbi instituțiile statului, ar favoriza interese politice sau ar transfera costurile unor decizii asupra populației.

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Ce proiecte susține PSD în sesiunea extraordinară

Potrivit lui Sorin Grindeanu, PSD va vota modificarea Codului Administrativ, legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, precum și proiectul referitor la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, în forma care include amendamentele depuse de PSD și UDMR.

Social-democrații susțin și Codul Urbanismului, însă solicită ca rezultatul referendumului din București să fie respectat.

PSD propune ca transferul competenței privind emiterea autorizațiilor de construire către Primăria Capitalei să fie aplicat începând cu următorul mandat.

Grindeanu a afirmat că partidul nu acceptă ca măsura să intre în vigoare în timpul mandatului actualului primar, despre care susține că se află sub anchetă DNA în legătură cu emiterea autorizațiilor de construire.

Condiții pentru Legea integrității și Legea salarizării

Liderul PSD a anunțat că Legea integrității va fi susținută doar în forma agreată cu Agenția Națională de Integritate și dacă aceasta respectă deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

El a transmis că PSD nu va accepta modificări care ar reduce atribuțiile ANI sau ar crea portițe legislative pentru persoane cu probleme juridice. În privința Legii salarizării, Grindeanu a precizat că PSD va vota proiectul doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale.

"Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari", a transmis liderul social-democrat.

PSD cere TVA de 9% la locuințe și măsuri pentru carburanți

Sorin Grindeanu a mai solicitat ca, în aceeași sesiune extraordinară, Parlamentul să adopte mai multe proiecte și amendamente inițiate de PSD.

Printre acestea se numără prelungirea cotei de TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și acordarea primelor didactice de 1.500 de lei.

"PSD rămâne consecvent, indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta", a încheiat Sorin Grindeanu.