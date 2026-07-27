Nava "Golden Leo", lovită de forțele ruse, s-a scufundat în Marea Neagră, în apropiere de Odesa

O navă internațională de transport marfă s-a scufundat duminică în apropierea portului ucrainean Odesa, la Marea Neagră, la o săptămână după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că vasul fusese lovit de forțele ruse, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Nava "Golden Leo", lovită de forțele ruse, s-a scufundat în apropiere de Odesa - Profimedia

Autoritatea portuară din Ucraina a declarat că nava "Golden Leo", care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea portului. Potrivit unui comunicat, nouă membri ai echipajului au fost ucişi în atac, în timp ce opt au fost evacuaţi în siguranţă.

Comunicatul precizează că nava, care a părăsit portul Ciornomorsk cu o încărcătură de porumb, a suferit avarii considerabile atunci când a fost bombardată de forţele ruse, pe 19 iulie.

Nava traversa un coridor supravegheat de Ucraina de-a lungul coastei, în direcţia României.

Articolul continuă după reclamă

Autoritatea portuară a declarat că acţiunea Rusiei împotriva navei "a încălcat normele dreptului maritim internaţional" şi a pus în pericol vieţile membrilor echipajului.

Un martor al agenţiei Reuters aflat la acea vreme în Odesa a văzut fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni în largul coastei.

Moscova nu a făcut niciun comentariu public cu privire la atac.

În al cincilea an de război, Rusia şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul Ucrainei, care gestionează o mare parte din cerealele ţării şi alte încărcături esenţiale.