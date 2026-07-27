Observator » Ştiri externe » Nava "Golden Leo", lovită de forțele ruse, s-a scufundat în Marea Neagră, în apropiere de Odesa

Nava "Golden Leo", lovită de forțele ruse, s-a scufundat în Marea Neagră, în apropiere de Odesa

Nava "Golden Leo", lovită de forțele ruse, s-a scufundat în apropiere de Odesa - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 27.07.2026, 12:00 | Modificat la 27.07.2026, 12:08

O navă internațională de transport marfă s-a scufundat duminică în apropierea portului ucrainean Odesa, la Marea Neagră, la o săptămână după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că vasul fusese lovit de forțele ruse, potrivit Reuters, relatează News.ro.

Autoritatea portuară din Ucraina a declarat că nava "Golden Leo", care naviga sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea portului. Potrivit unui comunicat, nouă membri ai echipajului au fost ucişi în atac, în timp ce opt au fost evacuaţi în siguranţă.

Comunicatul precizează că nava, care a părăsit portul Ciornomorsk cu o încărcătură de porumb, a suferit avarii considerabile atunci când a fost bombardată de forţele ruse, pe 19 iulie.

Nava traversa un coridor supravegheat de Ucraina de-a lungul coastei, în direcţia României.

Articolul continuă după reclamă

Autoritatea portuară a declarat că acţiunea Rusiei împotriva navei "a încălcat normele dreptului maritim internaţional" şi a pus în pericol vieţile membrilor echipajului.

Un martor al agenţiei Reuters aflat la acea vreme în Odesa a văzut fum ridicându-se de la o navă de mari dimensiuni în largul coastei.

Moscova nu a făcut niciun comentariu public cu privire la atac.

Pe acelaşi subiect

În al cincilea an de război, Rusia şi-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra porturilor de adâncime din sudul Ucrainei, care gestionează o mare parte din cerealele ţării şi alte încărcături esenţiale.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
ucraina nava scufundata rusia odesa marea neagra
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.