Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că două drone tip Gerbera au fost distruse, marţi după-amiază, de scafandrii Armatei Române în zona economică exclusivă, în zona Neptun Deep. El a arătat că MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparţin. Ministerul Apărării a precizat că au fost găsite două sisteme aeriene fără pilot, posibil cu încărcătură explozivă, precum şi o aripă provenită de la o dronă, fragmentul, care nu prezenta risc pirotehnic, fiind preluat la bordul navei Gărzii de Coastă.

Două drone Gerbera, detonate de MApN în zona Neptun Deep. Ucraina confirmă că aparatele nu le aparţin - Captură Facebook

"Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanţă travers de Constanţa, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă", a arătat Radu Miruţă, marţi, într-o postare pe Facebook.

Dronele, găsite în zona Neptun Deep din Marea Neagră

El a explicat că acolo au fost identificate două sisteme UAV în derivă şi alte câteva resturi. "MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparţin. Pentru siguranţa căii navigabile şi a lucrărilor desfăşurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare", a precizat Miruţă.

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"Două sisteme aeriene fără pilot, aflate în derivă în Marea Neagră, au fost distruse controlat, marţi, 11 august, de scafandrii EOD ai Forţelor Navale Române. Sistemele au fost semnalate în jurul orei 08.00, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine travers de Constanţa, în proximitatea perimetrului Neptun Deep, de personalul unei nave civile care efectua lucrări în zonă", a precizat MApN, într-un comunicat de presă.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenţii EOD din Forţele Navale, s-a deplasat în zona indicată. "În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum şi o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată de scafandrii EOD, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord. Operaţiunea s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă. Comandamentul Componentei Navale a luat legătura cu partea ucraineană, care a confirmat că aparatele nu aparţin forţelor ucrainene", a transmis MApN.

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