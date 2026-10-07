România deschide joi noul pod spre Ucraina. Cine va putea trece frontiera peste Tisa în prima etapă

O nouă legătură rutieră între România și Ucraina va fi deschisă joi, 8 octombrie, odată cu inaugurarea podului peste Tisa și a Punctului de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II. În prima etapă, noua frontieră va putea fi tranzitată de autovehiculele pentru transport persoane cu masa de până la 3,5 tone, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

România deschide o nouă legătură rutieră cu Ucraina. Podul peste Tisa, inaugurat joi - CNAIR via social media

Conform sursei citate, noul obiectiv asigură o legătură rutieră între România şi Ucraina.

"Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina", se arată într-o postare a CNAIR, publicată pe pagina sa de Facebook.

Noul pod peste Tisa și punctul de frontieră Sighetul Marmaţiei II

În cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa şi un nou punct de trecere a frontierei, împreună cu clădirile, halele de control, instalaţiile şi dotările necesare funcţionării acestuia, menţionează instituţia.

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Deschiderea punctului de trecere a frontierei va fi realizată etapizat, în funcţie de infrastructura disponibilă.

În prima etapă, începând de joi, PTF Sighetul Marmaţiei II va fi deschis autovehiculelor destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

Traficul va fi extins ulterior și pentru vehiculele de peste 3,5 tone

În etapa a doua, circulaţia va fi extinsă şi pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele. CNAIR nu precizează în postare data la care va începe această etapă.

Ulterior, în decembrie 2027, este prevăzută cea de-a treia etapă, care presupune extinderea punctului de trecere a frontierei şi pentru traficul pietonal.